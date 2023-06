"OVO JE GORUĆE PITANJE" Matović o sramnim potezima Prištine: Albanci na KiM pokazuju da su, i bez Kurtija, DUBOKO KONTAMINIRANI

"Srbija u reakciji na krizu nije prekršila nijedan međunarodni sporazum" - naglasio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sinoćnjem intervjuu za CNN.

Ukazao je i na to da je od dolaska Kutrtija na vlast- bilo 353 etnički motivisana napada na Srbe, a samo ove godine 5 puta je pucano na Srbe.

Vučić je istakao da je ključno zadržati mir i stabilnost, da pitanje nezavisnosti nije na stolu, i da nema razgovora o priznanju tzv. Kosova, već o normalizaciji odnosa.

Vladimir Kljajić, politički analitičar i Perko Matović iz “Centra za nacionalnu politiku” komentarisali su dešavanja na Kosmetu.

Međunarodna zajednica je sada na potezu, smatra Kljajić.

- Iako uvijaju retoriku, Kurti je imao debakl u intervjuu za CNN, tako da je Srbija u ovom trenutku glas razuma.Jedino u saradnji sa međunarodnim partnerima može osigurati Srbe - smatra Kljajić.

U južnoj srpskoj pokrajini je mirnije ali je i dalje vrlo napeto. U Leposaviću su na bodljikavu žicu okupljeni građani postavili zastave. Dvojica uhapšenih Srba koje je Kfor pre dva dana predao tzk kosovskoj policiji, prebačeni su iz policijskog pritvora u Kosovskoj Mitrovici u sudski pritvor u Prištini.

Matović smatra da je ovo goruće pitanje za Srbiju.

- Problem je unutar zemlje, koji pokušava da destabilizuje institucije. Da bismo mogli da napravimo jedinstvo i jedinstven odgovor, moramo da pošaljemo sliku iz Beograda onakvu kakva jeste. Slika koja je otišla je da ni ovde nije baš stabilno. Što se tiče same situacije na KiM, vidimo da nakon što smo ušli u okvir pregovora, u diplomatskoj praksi ideja je da vi ne menjate početni položaj. Priština je dobila vizu za učlanjenje u Savet Evrope, promenila je Zakon o katastru koji je trebalo da menja ZSO i to je sve kršenje što Vašingtonskog, to Briselskog sporazuma, tako da ne možemo više da razgovaramo sa njima - rekao je i dopunio.

- Ovaj put sumnje ne postoje. Pogubni su glasovi u Beogradu koji traže da mi eskaliramo u ovom trenutku, kada imamo apsolutnu superiornost u pregovorima i možemo dobiti i više nego što smo očekivali. Vidite da je "režim" u Prištini pokazuje da je kosovsko "društvo" - šiptarski deo tog društva, duboko kontaminirano. Iza agresivnih i antispskih režima, stoji većina naroda kojem je 80 godina isipiran mozak, a ne 30 godina kako neki kažu - ističe Matović.

Budući da Kurti nema šta da ponudi svom narodu, Kljajić kaže da je glumljenje države nestabilna budućnost.

- On nema šta da ponudi ništa osim sukoba, rata i glumljenja države i ta nestabilnost utiče na ekonomiju koja ne postoji.

