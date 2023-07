PETOGODIŠNJA ĆERKICA NIJE GA PUŠTALA IZ ZAGRLJAJA: Srbin Nemanja pušten iz kosovskog pritvora: Samo nek nam se vratio

"Presrećni smo što je Nemanja konačno sa nama kod kuće. Svi smo mu se obradovali, supruga i ja, njegove dve sestre, ali najviše petogodišnja ćerkica. On je dobro i to je nama najbitnije, da će moći sa slobode da se brani protiv optužbi prištinskih policijskosudskih organa.

Ovo za "Novosti" kratko kaže Radašin, otac Nemanje Vlaškovića (33) iz Leposavića koji je u petak uveče pušten posle jednomesečnog pritvora u zatvoru visokog rizika u Podujevu. Osnovni sud u Mitrovici usvojio je predlog odbrane advokata Predraga Miljkovića i uz jemstvo dozvolio da se Vlašković u daljem postupku brani sa slobode, zbog čega njegov otac nije želeo da komentariše detalje sudskog procesa niti njegovog boravka iza rešetaka.

Nemanja, koji je uhapšen 16. juna tokom mirnog protesta građana ispred zgrade Opštine Leposavić zbog upada pripadnika kosovske policije, tereti se za navodni napad na novinare, raspirivanje verske i etničke mržnje.

- Vlašković je sudu morao da priloži putna i lična dokumenta i obeća da neće napustiti mesto prebivališta - pojasnio je "Novostima" advokat Predrag Miljković.

On napominje da se očekuje odluka suda za puštanje na slobodu uz meru jemstva za još dvojicu Srba koji se terete za ista navodna dela, Dalibora Spasića, medicinskog tehničara iz Kosovske Mitrovice i Uroša Vukomanovića iz Leposavića.

Optužuju lažni svedoci

Srpski advokati opominju i na podizanje optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine, takođe bez dokaza na osnovu lažnih svedoka. U pitanju su, kako pojašnjavaju, Srbi kojima se otima ili kojima je oteta imovina, a pri čemu su uzurpatori lažni svedoci navodnih nedela.

Spasić je uhapšen dan posle Vlaškovića, 17. juna na administrativnom prelazu Jarinje, dok se sa maloletnom ćerkom i suprugom vraćao iz centralne Srbije, a posle četrdesetosmočasovnog policijskog pritvora Osnovni sud u Mitrovici odredio mu je pritvor od 30 dana.

Samo dva dana kasnije, 19. juna rano ujutro, na ulici u Leposaviću, dok je kretao na posao uhapšen je i Uroš Vukašinović (28), koji je zaposlen u "Telekomu Srbija" na KiM. Njega su pripadnici kosovske policije u civilu bukvalno oteli sa ulice. I Vukašinović, kako je izjavio njegov advokat Nebojša Vlajić, tereti se za navodni napad na novinare.

U zatvoru u Podujevu nalazi se još nekoliko Srba uhapšenih proteklih meseci na severu KiM pod nejasnim optužbama. Među njima je i Nenad Orlović (35), radnik JKP iz Kosovske Mitrovice koji je uhapšen 23. juna ispred auto-perionice nedaleko od autobuske stanice gde je radio privatno. On je sedmi Srbin koji je uhapšen od početka najnovije krize, a tereti se za navodni napad na pripadnike Kfora 29. maja. Milunu Milenkoviću Lunetu (37) koji je takođe u pritvoru zatvora visokog rizika u Grdovcu stavlja se na teret navodni terorizam, a posle jednomesečnog, produžen mu je pritvor za još dva meseca. Za isto krivično delo Osnovni sud u Prištini produžio je za dva meseca kućni pritvor Dejanu Pantiću, bivšem pripadniku tzv. kosovske policije.

Kurtijeva izjava da je "kosovska policija nastavljač delovanja OVK", najbolja je potvrda zahteva Srpske liste upućenog Vladi Srbije da specijalne i druge strukture ilegalno prisutne na severu KiM, proglasi terorističkim organizacijama - saopštila je juče ova partija. - Da li je sada jasno međunarodnim predstavnicima da režim Aljbina Kurtija i on lično čine sve da odvrate Srbe od ulaska u kosovske institucije ili eventualnog povratka u njih? On nikada nije želeo iskreno da gradi suživot između Srba i Albanaca, te je spreman da pored sebe ima samo one Srbe koji hoće da se odreknu svojih predaka, identiteta i svega srpskog - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Novosti