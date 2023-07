"PONAŠANJE TURSKE UKAZUJE NA JEDNO!" Drecun o naoružavanju kosovskih Albanaca: Sada je obučeno toliko ljudi - OVO NIJE BEZAZLENO

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju gostovao je u jutarnjem programu Redakcija u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Povod njegovog gostovanja je situacija na Kosovu i Metohiji i težak život Srba pod albanskim režimom.

Prethodnih dana su mediji posebnu pažnju posvetili priči o kupovini letelice "Barjaktara" koju će Priština upiti od Turske. Drecun smatra da Turska ne može da igra takvu ulogu - samostalno, bez saglasnosti Zapadnih zemalja odnosno SAD.

- Nemojte zaboraviti da je Amerika upravila Turskoj da upravlja bazom Bondstil. Sada vidimo da Turci imaju skoro 800 vojnika, imaće svog komandanta u NATO. Turski instruktori obučavaju pripadnike KBS za upravljanje Barjaktarem. Sada su isporučeni i oni i protivoklopni sistemi, haubice, i minobacači. Imaju posade koje su obučene za upravljanje helikopterima... - rekao je Drecun.

On je podsetio da čitavo ponašanje Turske ukazuje na to da će ona imati ulogu u situaciji na KiM.

- Tridesetak ljudi je obučeno to već nije bezazlena priča. Ono što im je nedostajalo je podrška iz vazduha i to sad imaju od barjaktara. Znači, ne može Turska igrati takvu ulogu u naoružavanju bez saglasnosti SAD koja najviše utiče na stavranje države. Čitavo ponašanje Turske ukazuje na to da će ona imati značajnu ulogu na KiM - siguran je Drecun.

