DOŠLI ZA VIKEND NA KOSOVO, ZATEKLI BAGERE KOJI IM RUŠE KUĆU: Albanac pretio braći Rajčić, novo iživljavanje nad Srbima

Braća Milovan i Miladin Rajčić, izbegli iz sela Dragoljevac u Istoku, došli su za vikend u svoje rodno mesto i tamo zatekli - bager koji im ruši porodičnu kuću.

Da se nešto dešava na njihovom placu, javio im je rođak iz sela, a kada su stigli Dragoljevac, i sami su se uverili da je kuća pred rušenjem.

"Kada smo stigli, moj stariji brat Milovan i ja smo se uputili do kuće, zatekli smo bagere. Brat je prišao do radnika i rekao mu da ugasi bager, jer ne može to da radi, da je to naša porodična kuća... Radnik mu je odgovorio da je njega zvao šef, Albanac koji je otkupio taj plac“, priča Miladin Rajčić za Kosovo onlajn.

Kaže da su se raspitali ko je to otkupio njihovu kuću.

"Išli smo u katastar u Istoku, i u sud. Zahtevali smo taj ugovor koji je moj otac napravio sa ženom od koje je kupio kuću 1997. godine. Međutim, ugovor ne postoji nigde u sudu, u arhivi. Cela knjiga u arhivi ne postoji iz 1997. godine. Nisu mogli da je pronađu“, naveo je on.

Nakon toga, otišli su u katastar, ali dokument ponovo nisu dobili.

"Zahtevali smo da nam izdaju papir - na koga se sve vodilo to, od 1997. godine pa unazad. Nisu hteli da nam izdaju taj dokument, rekli su da je u nekom procesu“, objašnjava Miladin.

Priča i da mu je Albanac koji je rušio na njegovom placu i i pretio, što je uznemirilo njegovu porodicu.

"Taj Albanac, dok je brat bio i dok je zaustavljao bager, rekao je da pozove šefa... On je došao, a ja sam se uputio u policijsku stanicu da prijavim događaj. Kada sam se vratio, video sam sedmoricu Albanaca oko brata, a on sam. Taj Albanac koji je počeo to da ruši, rekao je mom bratu ’zapamtićete i videćete ko sam ja’“, uznemireno dodaje Miladin.

Sve su, dodaje, prijavili policiji, gde su dali i izjavu.

"Dole smo dežurali, noću na smenu, plašili smo se za svoju bezbednost... Iskreno, nije svejedno“, priznaje Miladin Rajčić.

Budući da je njegova porodica nakon rata izbegla sa Kosova, kaže da sada nije bezbedno da se vrate i da se osećaju ugroženo.

"Kako da se vratimo?", pita se Miladin Rajčić.

Porodicu Rajčić kontaktirali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i predsednik Privremenog organa Opštine Istok koji će će, preko mehanizma pravne pomoći, pokušati da se izbore za prava ove srpske porodice.

(Kurir.rs/Kosovo Online)

