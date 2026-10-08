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Zgrada malozvorničkog Javnog komunalnog preduzeća "Drina" dobila je kompletnu novu spoljnu stolariju, čime su unapređene njene energetske karakteristike i stvoreni uslovi za racionalnije korišćenje energije. U ovu investiciju uloženo je oko 20.000 evra, a sredstva su obezbeđena izmenom projekta PRO-EFFICIENT, kojom su ostvarene uštede preusmerene na dodatne potrebe u Malom Zvorniku, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Projekat se realizuje u okviru programa Interreg VI-A IPA prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija 2021–2027, uz finansijsku podršku Evropske unije. Mali Zvornik, kao vodeći partner, projekat sprovodi sa Opštinom Krupanj i gradovima Kutjevo i Požega iz Hrvatske, s ciljem povećanja energetske efikasnosti javnih i stambenih objekata i veće primene obnovljivih izvora energije.

Foto: Kurir/T.I.

U okviru projekta u Malom Zvorniku je postavljena solarna elektrana snage 45,90 kWh na zgradi opštine, izrađen solarni atlas opštine i sprovedeno solarno mapiranje 12 javnih objekata, za koje su pripremljeni elaborati kao osnova za buduća ulaganja. Realizovane su i radionice, obuke i studijske posete posvećene energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Investicije u solarnu energiju i energetsku efikasnost javne infrastrukture sprovode partnerske opštine i gradovi – Krupanj na izvorištu Laze, a gradovi Kutjevo i Požega na objektima predškolske ustanove i sportskim objektima.