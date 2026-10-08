KOMPLET NOVA SPOLJNA STOLARIJA NA JKP "DRINA": Unapređenje energetske efikasnosti
Zgrada malozvorničkog Javnog komunalnog preduzeća "Drina" dobila je kompletnu novu spoljnu stolariju, čime su unapređene njene energetske karakteristike i stvoreni uslovi za racionalnije korišćenje energije. U ovu investiciju uloženo je oko 20.000 evra, a sredstva su obezbeđena izmenom projekta PRO-EFFICIENT, kojom su ostvarene uštede preusmerene na dodatne potrebe u Malom Zvorniku, saopšteno je na opštinskom sajtu.
Projekat se realizuje u okviru programa Interreg VI-A IPA prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija 2021–2027, uz finansijsku podršku Evropske unije. Mali Zvornik, kao vodeći partner, projekat sprovodi sa Opštinom Krupanj i gradovima Kutjevo i Požega iz Hrvatske, s ciljem povećanja energetske efikasnosti javnih i stambenih objekata i veće primene obnovljivih izvora energije.
U okviru projekta u Malom Zvorniku je postavljena solarna elektrana snage 45,90 kWh na zgradi opštine, izrađen solarni atlas opštine i sprovedeno solarno mapiranje 12 javnih objekata, za koje su pripremljeni elaborati kao osnova za buduća ulaganja. Realizovane su i radionice, obuke i studijske posete posvećene energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Investicije u solarnu energiju i energetsku efikasnost javne infrastrukture sprovode partnerske opštine i gradovi – Krupanj na izvorištu Laze, a gradovi Kutjevo i Požega na objektima predškolske ustanove i sportskim objektima.
Ukupna vrednost projekta je 676,1 hiljada evra, od čega je 85 odsto obezbeđeno iz fondova Evropske unije, dok budžet malozvorničke opštine iznosi 156,5 hiljada evra, stoji na kraju saopštenja.