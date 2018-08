DA LI STE GA VIDELI? Nestao Čačanin, ratni vojni veteran sa KOŠARA

U Ljuboviji, na području reke Drine, 25. avgusta 2018. oko 17.30, nestao je ratni vojni veteran sa Košara Đorđe M. Bojović, poreklom Čačanin.

Kako tvrde veterani, policija nije ozbiljno shvatila nestanak Bojovića, nema opsežne pretrage terena, zbog čega je porodica, koja ima skromna primanja, prinuđena da sama organizuje i snosi troškove potrage.



"Molimo sve naše zajedničke prijatelje i saborce, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi olakšala njegovo pronalaženje, da jave njegovoj porodici, nama saborcima ili najbližoj stanici policije. Policija od juče traga u području Drine ali bez rezultata! Potrebna je svaka vrsta pomoći da bi se on pronašao, jer policija zaista to radi površno. Potrebno je apelovati na medije i nadležne, da bi se organizovala profesionalna potraga, kao što se to radilo u nekim slučajevima nestanka estradnih zvezda i novinara", navode u apelu njegovi saborci sa Košara.

