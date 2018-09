VUČIĆ NAKON OTVARANJA ŽEŽELJEVOG MOSTA: Ovo je veliki dan za Srbiju, hvala svima koji su došli na otvaranje

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju Žeželjevog mosta.

On je zahvalio svima koji su došli na otvaranje mosta i poručio da će nastaviti sa gradnjom u Srbiji i dodao:

"Po prvi put Srbija se nalazi na trećem mestu po stopi rasta u Evropi. Želimo da budemo na tom mestu i u narednih deset godina. Imamo sve nižu stopu nezaposlenosti, istovremeno smanjujemo javni dug. Sutra u Grdeličkoj klisuri obilazimo Koridor 10. Ljudi će posebno biti zadovoljni uvećanjem plata i penzija", rekao je Vučić.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Predsednik se osvrnuo i na preuzimanje RTB Bor od strane kineske kompanije rekavši da je sve što je do sada Vlada Srbije uradila bilo je od ogromnog značaja.

"Veoma sam srećan i čestitam građanima Bora, ali i Majdanpeka i Kladova, na veličanstvenoj investiciji. RTB Bor je ključan za Srpsku ekonomiju. To je toliko divna vest da se ne osvrćem da slušam one koji o tome ne znaju ništa", rekao je Vučić.

Po pitanju Prištine, predsednik je rekao da je očekivao da politički protivnici organizuju slavlje.

"Samo zaboravili su da kažu narodu da se ne menjaju granice nezavisnog Kosova. Oni su namerno radili na celovitosti nezavisnosti Kosova. Nama to predstavlja veliki problem i biće teško doći do nekog rešenja. Mi ćemo probati da dođemo do nekog rešenja i da održimo mir. Oni su nas dotle i doveli", rekao je Vučić.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Predsednik je rekao da ne razume one koji su dobronamerni u Srbiji, ali su poverovali u besmislene priče.

"Gradićemo još mnogo mostova. Kada imate rast od 5 odsto, 2 milijarde možete da potrošite novca više a da se ne zadužite. Kada imate ovako visok rast 2 milijarde možete da trošite na godišnjem nivou. A njega ćemo i dalje podsticati", rekao je Vučić.

On je dodao da će biti novca, ali da su potrebni precizni planovi.

"Rekao sam da ćemo milione i milione evra uložiti u Novi Sad, jer hoćemo na najbolji način da predstavimo i Novi Sad i Srbiju. Ali za to su nam potrebni precizni planovi. I Novi Sad i pokrajina imaće uvek veliku i ogromnu podršku Republike", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Tanjug, Zoran Žestić)

Kurir

Autor: Kurir