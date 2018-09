DOM U KULINI KOD ALEKSINCA: Deca i odrasli nisu jeli pokvareno meso

Iako se proširio glas da su deca i odrasli konzumirali staro i zaraženo meso bakterijom ešerihija koli u Domu za smeštaj odraslih lica u Kulini kod Aleksinca, to ipak nije tačno.

Kako nam potvrđuje direktor doma, mr Vojkan Stanojević, 400 kilograma mesa je zaista pokvareno u zamrzivačima, ali odmah je o tome obaveštena nadležna inspekcija.

"Došlo je do strujnog udara u subotu popodne. Moguće da je to uzrokovao grom koji je udario u blizini doma tako da su se pokvarili kondenzatori na hladnjacima pa je meso počelo da se odmrzava. Obaveštena je inspekcija, pozvani su majstori, a deca i odrasli nisu konzumirali to meso, samo je došlo do materijalne štete. Inspekcija će utvrditi da li je meso ukvareno ili ne", rekao nam je Stanojević.

Dom u Kulini ima 306 štićenika, a ustanova radi od 1953. godine.

