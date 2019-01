6 CRNIH PAPAGAJA, VREDNIH 80.000 EVRA, UKRADENO IZ ZOO-VRTA KOD SOMBORA: Vlasnik Milan očajan... Vezan sam za njih, ne računam koliko je to para

SOMBOR - Iz zoološkog vrta u Kolutu ukradeno je 6 crnih palm kakadu papagaja. Reč je o izuzetno retkoj vrsti ptica.

U predvečerje 7. januara za sada nepoznati počinioci ušli su neovlašćeno u Zoološki vrt "Miki" u Kolutu i odneli 6 palm kakadu papagaja stepena zaštite Appendix 1.

Reč je o izuzetno retkoj i cenjenoj vrsti među ljubiteljima egzotičnih ptica. Kako kaže vlasnik zoološkog vrta Milan Mirić, na tržištu ove ptice vrede oko 80.000 evra.

foto: Youtube Printscreen RTV

"Ja sam emotivno vezan za njih, ne računam koliko je to novaca. Jeste to velika vrednost, ali ja nikada nisam hteo da ih prodam za novac, jer mi novac služi samo za to da moram nešto da kupim i platim. U pticama ne vidim novac, nego vidim trampu ili zamenu. Zamenio bih neke papagaje za isto toliko retke i meni drage ptice", kazao je Mirić.

Vlasnik jedinog privatnog zoološkog vrta na teritoriji grada Sombora prvi put se suočio sa lopovima. "Za 30 godina koliko je registrovan zoološki vrt ovo je najgora stvar koja mi se mogla desiti. Imao sam puno neuspeha i pehova, ali sve je to bilo ukalkulisano u startu kada sam krenuo i računao sam na to. Ništa me ne može iznenaditi i demoralisati, ali ovo je najkrupnija i najgroznija stvar koja mi se mogla desiti za ovih 30 godina.

Vrlo je zagonetna ta situacija, jer ja ne napuštam ovo moje dvorište i ovde sam praktično 24 sata. Čudno je da tog momenta kada sam otišao na večeru neko me je pratio i odmah je ušao unutra i ukrao papagaje", izjavio je on.

Iz policije još nema zvaničnog saopštenja u vezi sa ovim događajem, a kako smo nezvanično saznali intenzivno se traga za počiniocima.

(Kurir.rs/RTV/Foto: RTV Youtube printscreen)

Kurir

Autor: Kurir