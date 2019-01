LEDENA PUSTINJA NA PALIĆU UMALO JE POSTALA DEJANOV GROB: Za život jedriličara borili se vatrogasci, ronioci, policija i prijatelji, od strašne smrti spaslo ga gumeno odelo!

SUBOTICA – Da je pomoć stigla samo kat kasnije, prekasno bi bilo za spašavanje života mladog Dejana Grubišića (40), koji je već treći dan jedrio na dasci po tankoj kori jezera Palić. Led se slomio pod daskom jedriličara oko podneva, trećeg dana, kada se otisnuo na jezero na temperaturi od desetak stepeni Celzijusovih, dok se kora debela tri ili četiri santimetra već uveliko topila, pa ni čamac nije mogao da se kreće po ledu.

foto: N.H.

O trosatnoj drami sapašavanja, jedriličar Tihomir zakič kaže za Kurir, da su i pored napora dve ekipe vatrogasaca, ronioca, policije i prijatelja jedriličara jedva uspeli da izvuku do obale Dejana, koji se zaglavio na sred jezera u ledenoj vodi, kad je propao kroz led.

Dejan je još uvek u Bolnici, na ispitivanju bubrega usled promrzlina, dugo je bio u vodi, kao i dvojica vatrogasaca kojima su i u čamcu noge bile potpoljene u vodi.

foto: N.H.

„Dejan je sa surfom išao na led, na toj opremi se ranije mnogo više surfalo na ledu, to je neki vid daske sa šinama, koje su kao klizaljke na ledu, to je populuran vid surfanja, ali malo nas je to radilo. Naš kolega je baš zaljubljen u taj vid sporta. Tri dana je uzastopno jedrio, jer je bilo i vetra koji je idealan za jedrenje. Ali kada mu se dogodio peh da upadne kroz led, nije obratio pažnju na temperaturu i da je inače rizično tanak led topi.“, kaže nam Tihomir Zakić, iskusan jedriličar iz Kluba, koji je predstavljao Srbiju u jedrenju na vodi, na međunarodnom takmičenju.

Dejan je na svoju ruku izašao na led, nije niko ni u Klubu bio obavešten da će nekog biti na ledu, što bi i tokom leta trebalo da se zna ko ide na vodu.

foto: N.H.

-Dejan je sa peščane plaže jezera ušao u vodu, gde su pecaroši. Ali ovoga puta nikog nije bilo osim molera, Srđana Viga, koji je s te strane obale renovirao vikendicu. Video je čoveka na ledu, uz vetar, a posle kratkog vremen više ga nije bilo, čuo je zapomaganje u pomoć, a iznad vode video je samo glava se vidi čoveku. Vig je pozvao pomoć, posle sam i ja naišao sa druge strane, sa obale, tu je stajalo dvoje ljudi i odmah smo zvali pomoć, policiju vatrogasce. Naišao sam oko 12 sati i 20 minuta. Prošle je već dragoceno vreme, a onda je usledila prava borba i kako da ga izvučemo. Čamac je bio pretežak za led, ipak se našao na vodi, ali je nakon pokušaja i zaglavljen.

Tražilo se i prilaz niz vetar i sa suprotne strane. Led je i na obali već pucao pod nogama, vatrogasce smo savetovali, oni su preuzeli akciju spasavanja. Doneli su i gumenjak sa plastičnim dnom. Težak 300 kilograma, zaglavio se uz vetar i led. Već je prošao sat vremena, pa su sa konopcima došli ljudi iz okoline, priča Tihomir za Kurir.

foto: N.H.

Zatim su pozvali ronioca Milana Pavkovića, on je u ronilačkom odelu krenuo uz vetar, ali nije mogao lako prići.Tu je led 3 santimetra, lomi se pod nogama. I mIlan je posle 20 metara propao u vodu, a zatim izašao iz vode i nastavio sa daskom da se kreće. To je bio poslednji stadijum, svi su bili promrzli, dok dva vatrogasca konašno nisu odlučila da vežu konopac za sekiru i bace ih u daljinu. Tako su probijali led za 100 metara, i nekako se dokopali obale, vukući i čamac ka obali.

Dejana je spasilo gumeno debelo odelo koje je imao na sebi, ali posle toliko vremena u ledenoj vodi odmah su ga odneli u bolnicu, zbog provere ritma srca, hipotermije, i opasnosti za bubrege. Spasilo ga je odelo debelo 5 milimetara, a i dvojica vatrogasaca je zadržano u bolnici.

Da se sat vremena zaksnilo sa spašavanjem, ishod bi sigurno bio dramatičniji, kaže iskusni jedriličar Tihomir i dodaje da bi čamac za spasavanje i leti i zimi trebalo da bude spreman negde uz obalu jezera.

foto: N.H.

Kako saznajemo u najdramatičnijem momentu, tokom tri sata spašavanja, razmišljali su da li bi dronom i konopcima mogli brže da izvade čoveka iz ledene vode, a konopac je pomogao.

Dramatično je bilo i za spasioce, koji su propali kroz led, pokušavajući

da čoveka izvade iz vode i sami su u nekim momentima ostali

zaglavljeni. Tek oko 15 sati spasilačka ekipa uspela je da čoveka spase

iz ledene vode i okova leda.

Ronilac Milan Pavković i jedriličar Viktor takođe poručuju da bi čamac trebao da bude na obali jer je jedrenje več godinama raširen sport na jezeru Palić.

Porodica Dejanova je srećna što je izbegnuta tragedija, kaže za Kurir Dragan M. zahvaljujući na prisebnosti spasilaca i blagovremenoj pomoći.

(Kurir.rs/N.H.)

Kurir

Autor: Kurir