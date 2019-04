CENA NAJSKUPLJEG KVADRATA U NOVOM SADU 2.450 EVRA: Više kupaca nego stanova, skočila i kirija! Kupuju pa izdaju, najviše stan na dan

NOVI SAD - U Novom Sadu više kupaca nego stanova, cena kvadrata ne prestaje da raste. Od 2016. godine do kraja januara 2019. za stambene zgrade u Novom Sadu izdate su 864 građevinske dozvole, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Od tada je izgrađeno ili je počela gradnja 753.226 kvadratnih metara. Ako kao prosečnu kvadraturu stana uzmemo 55 kvadrata, to znači da je Novi Sad postao "bogatiji" za više od 13.500 stanova, objavio je Radio 021.

foto: AP/Ilustracija

Velika konkurencija i naizgled velika ponuda nisu doprinele snižavanju cena, naprotiv. Najjeftiniji kvadrat u zgradi u izgradnji trenutno košta 850 evra, što je verovatno uslovljeno i lokacijom, jer je u pitanju zgrada kod Veterničke rampe.

Centar, Grbavica, Podbara i Rotkvarija vode kao delovi grada u kojima je najteže priuštiti stan. Cena najskupljeg kvadrata iznosi 2.450 evra, a toliko bi platili građani koji bi želeli da kupe stan u stambeno-poslovnoj zgradi Pupinova palata, pokazuju podaci specijalizovanog sajta gradnja.rs.

Među razlozima za ovakav bum sagovornici Radija 021 navode stambene kredite, migracije..., te dodaju i da se kupci često odlučuju i za staru gradnju u naseljima koja su dobro urbanizovana, kao što su Novo naselje i Liman, gde mogu da očekuju da će naći i mesto da prošetaju svoje dete, vrtić, zelenu površinu i sve ono što čini komšiluk povoljnim za život.

foto: AP/Ilustracija

Demograf sa Prirodno-matematičkog fakulteta Daniela Arsenović kaže za 021 da Novi Sad beleži pozitivan priraštaj i to uglavnom zbog migracija, dok je prirodni priraštaj zanemarljiv.

"U Novi Sad najvećim delom dolazi stanovništvo iz drugih gradova Vojvodine, ali određen procenat čine i građani ostatka Srbije, kao i država regiona. Novi Sad kao regionalni, administrativni i kulturni centar prirodno privlači ljude koji su u potrazi za boljim životom", navodi Arsenović.

Dragana Radovančev ističe da je ulaganje u nekretnine koje se potom koriste za izdavanje takođe jedan od faktora koji utiču na potražnju stanova.

foto: AP/Ilustracija

"Naročito je popularna kupovina stanova koji su namenjeni za kratkoročno izdavanje po principu 'stan na dan'", tvrdi Radovančev.

Uporedo sa cenom kvadrata, raste i cena kirije

Istovremeno, raste i cena iznajmljivanja stana. U Novom Sadu se i dalje može naći mesečni smeštaj za koji je kirija 100 evra, ali neretko je u pitanju garsonjera manja od 20 kvadrata.

foto: AP/Ilustracija

Garsonjere, jednoiposobni i jednosobni stanovi koji u proseku imaju 30 do 35 kvadrata ne mogu se naći za manje od 150 evra. U zavisnosti od opremljenosti i lokacije, vlasnici prostranijih stanova, od 40 do 100 kvadrata, naplaćuju od 200 do 1.350 evra mesečno.

Ima i puno onih koji izdaju na dan jer se prema njihovoj računici to više isplati.

(Kurir.rs/Radio 021/Dragana Prica)

