BAKA ROZALIJA JE NASTARIJA BAJKERKA U SRBIJI I MOTOR VOZI PUNE 42 GODINE! Počela nova sezona, a ona je privukla najveću pažnju! (FOTO)

Vožnjom stotinak motociklista od Kikinde do Žablja, u nedelju je ozvaničena nova bajkerska sezona. Članovi 15 klubova iz ovog dela Vojvodine okupili su se u Kikindi, a onda preko Srpske Crnje, Mihajlova, Zrenjanina, Mužlje, Elemira, Melenaca, Bečeja i Gospođinaca, stigli na krajnje odredište. Pažnju reportera Kurira privuka je bračni par Ač iz banatskog sela Torda. Lajoš (63) i njegova supruga Rozalija (62) u Kikindu su stigli svako na svom motoru, a na isti način, nastavili su vojvođansku bajkersku rutu:

-Prvi put sam na motor sela još kao devojčurak. Otac je imao motor. Jednom sam ga ukrala i provozala se Tordom, dok nikog nije bilo kod kuće. Tada sam išla u osnovnu školu. Motor zvanično vozim od 1977. godine. Te godine stekla sam vozačku dozvolu. Nikada me nije privlačilo da sedim iza vozača. Obično je to mesto rezervisano za žene. Sada vozim „hondu“, dok me suprug prati na „suzukiju“. I on motor vozi još od detinjstva- kaže Rozalija iz Torde.

Nije to bila jedina bajkerka . Hela Stojko (42) iz Mužlje kod Zrenjanina, takođe se najprijatnije oseća kad sama upravlja motociklom. To čini poslednjih 14 godina:



-U Srbiji nema baš puno žena koje voze motocikle. Međutim, naš klub „Road flyers“ iz Mužlje ima deset žena vozača- pohvalila se Stojko. Ona je bajkerima i ostalim učesnicima u saobraćaju uputila jasnu poruku:

-Budite obazrivi i nikako ne sedajte na dva ili četiri točka ako ste prethodno konzumirali alkohol. Poštujte saobraćajna pravila. Tako čuvate sebe i druge. Ukoliko pravilno vozite, neće biti nikavih problema- rekla je ona.

Kolona krenula iz Kikinde

Inicijator velikog bajkerskog skupa je Moto klub „Road flyers“ iz Mužlje, a ovom regionalnom rutom hteli smo ostalim učesnicima u saobraćaju da skrenemo pažnju da smo od danas, i zvanično, na putevima češće prisutni. Apelujemo na ostale vozače da i oni budu obazrivi kad menjaju pravac kretanja, skreću u levo ili nameravaju da se zaustave- kazao je Velimir Barbulov, potpredsednik Moto kluba „Ki riders“.

