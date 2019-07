POKRAJINSKA VLADA: Otvoren Sentandrejski bulevar u Novom Sadu

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem i potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zoranom Mihajlović Sentandrejski put gde su okončani radovi na izgradnji nove saobraćajnice bulevarskog tipa. Okončani radovi su na potezu od kružne raskrsnice sa Primorskom ulicom do Velebitske ulice u dužini od 1380 metara.



Mirović je ovom prilikom izjavio da će po uzoru na ovaj zajednički posao već narednih meseci biti realizovani drugi zajednički poslovi u Novom Sadu. U septembru će biti otvorena nova moderna centralna kuhinja za predškolsku ustanovu, u oktobru će u funkciju biti pušten jedan deo Naučno-tehnološkog parka, dok će u novembru biti završena zgrada Radio-televizije Vojvodine.



„U decembru će početi radovi na izgradnji Kliničkog centra Vojvodine, već u utorak očekujemo da bude raspisan javni poziv za najbolje izvođače“, kazao je Mirović i naglasio da je reč o gotovim projektima koje zajednički rade Republika, Pokrajina i Grad.



„Okupljanje oko projekata, zajednička snaga i jedinstvo na ovim projektima daje konkretne rezultate“, poručio je Mirović.



Ministarka Mihajlović je takođe istakla da je zajednički rad Republike, Pokrajine i Grada dobitna kombinacija, te da su svi projekti koji su planirani i realizovani.



Kako je istakla, na teritoriji Vojvodine u toku ili su u planu velike investicije kada je reč o infrastrukturi, od Fruškogorskog koridora, auto-puta, brze pruge Beograd – Budimpešta, do proširenja luka.



Gradonačelnik Vučević je izjavio da je ovo treći bulevar koji je otvoren u Novom Sadu, a da su u planu radovi na još tri. On je najavio da Grad priprema projekat nastavka Sentandrejskog bulevara od Velebitske ulice do Zmajevičkog puta, rešavaju se imovinsko-pravni odnosi za izgradnju još jednog sentandrejskog mosta, a na Klisi će početi izgradnja vrtića u Orahovoj ulici.



Vrednost radova na izgradnji bulevara na Sentandrejskom putu je 702.237.882 dinara, a finansirani su zajedničkim sredstvima Grada Novog Sada i AP Vojvodine sa učešćem od po 35 odsto, kao i JP „Putevi Srbije“ koje je učestvovalo sa 30 odsto u finansiranju.



U pitanju su dve kolovozne trake, širine po sedam metara sa po dve saobraćajne trake, sa razdelnim ostrvom, pešačkim i biciklističkim stazama obostrano, kao i parking mestima, gde to prostorna ograničenja dozvoljavaju. Prateća infrastruktura podrazumeva i kolektor atmosferske kanalizacije radi efikasnog odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza, a rekonstruisana je i postojeća vodovodna mreža, postavljena su tri semafora i novo javno osvetljenje.



D.G.

