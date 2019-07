NAJUGROŽENIJIMA U AVGUSTU POMOĆ OD CRVENOG KRSTA: Humanitarni paketi za 500 domaćinstava u Prokuplju

Crveni krst u Prokuplju tokom avgusta podeliće 500 humanitarnih paketa sa hranom i sredstvima za higijenu ugroženim porodicama, kazali su danas u toj organizaciji.

- Ova pomoć namenjena je ugroženim staračkim domaćinstvima, višečlanim porodicama i onim porodicama koje neguju teško bolesnu decu, rekao je sekretar prokupačkog Crvenog krsta Dragan Subotić.

On je istakao da se pomoć sastoji od životnih namirnica, jestivog ulja, pirinča, testenine, pasulja, konzervirane hrane i po 10 kilograma brašna, dok su u hemijskim paketima sredstva za pranje rublja i sudova kao i sredstva za održavanje lične higijene.

Prema njegovim rečima, ovi paketi stići će do svakog kome su namenjeni, a njihova podela trajaće do kraja avgusta i to na osnovu spiskova gradskih i seoskih mesnih zajednica.

- Crveni krst u Prokuplju i tokom letnjih meseci brine o socijalno ugroženim licima koja im se u svako vreme mogu obratiti za pomoć, rekao je Subotić i dodao da će Narodna kuhinja u kojoj se svakodnevno hrani 300 socijalno ugroženih iz Prokuplja i okoline posle letnje pauze, ponovo početi sa radom od prvog septembra.

(Kurir.rs/Beta)

