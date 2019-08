INVESTICIJE ZA POBOLJŠANJE SNABDEVANJA STRUJOM: Vranjska elektrodistribucija nema problem sa dugovima građana

Mnogo je pozitivnih stvari koje su urađene u poslednjih sedam meseci, rekao je na konferenciji za novinare direktor Eektrodistribucije Vranje Goran Nikolić. On je govorio o najznačajnijim investicijama koje su u toku i koje će biti realizovane do kraja godine.

"Danas smo krenuli sa radovima na polaganju 35 KW kabla između trafo-

stanice na ulazu u Vranje do trafo-stanice Vranje 2 u naselju Češalj. Vrednost investicije je 9,5 miliona dinara. Pored toga u Poljanici privodimo kraju investiciju stubne trafo-stanice sa niskonaponskom mrežom. Vrednost projekta je pet miliona dinara, a njegova realizacija će doprineti poboljšanju snabdevanja električnom energijom stanovništvu u tom kraju", rekao je Nikolić dodajući da je dobijena građevinska dozvola za polaganje 35 KW kabla u Bujanovcu u dužini od 3,6 kilometra procenjene vrednosti do 20 miliona dinara za bolje napajanje u toj opštini.

Direktor Elektrodistribucije Vranje istakao je kao najveću urađenu investiciju na području koje pokriva preduzeće, a koja je najvećim delom završena u saradnji sa državom i Koridorima Srbije, finansijerom projekta, investiciju u Vladičinom Hanu čija je ukupna vrednost preko 500 miliona dinara, u koju spada nova trafo-stanica u selu Momin kamen koja je skoro završena, a odrađeno je kako je objasnio i polaganje 35 KW kabla u dužini preko 11 kilometara.

"Ostaje da se trafo-stanica Momin kamen poveže sa trafo-stanicom u Predejanu tako da će Vladičin Han nakon povezivanja kabla dobiti trostruko napajanje. Tu je i investicija rađena za potrebe auto-puta, napajanje naplatnih rampi i rasvete, zatim polaganje deset kilovoltnih kablova, šest raspleta između

trafo-stanice Momin kamen i trafo-stanice u Džepu. Investicija koju realizujemo, a koja govori o prisutnosti države na ovom području na jugu Srbije su stanovi koji se grade za pripadnike snaga bezbednosti. Odlukom Vlade mi smo u obavezi da infrastrukturno odradimo sve ono što se tiče energetskog dela za potrebe napajanja tih objekata. Za prvi deo ovih stanova mi smo u rekordno kratkom roku izgradili novu trafo-stanicu i omogućili za sada pripremu napajanja tih zgrada. Naša obaveza je da odradimo priključke do svih stanova kada stambene zgrade budu gotove, 17 miliona dinara je procenjena vrednost, a Vranje je dobilo i drugu lokaciju za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti i tu ćemo biti u obavezi da izgradimo još jednu trafo stanicu", saopštio je Nikolić.

On je istakao i rekonstrukciju starih trafo-stanica od preko 20 i 30 godina u koje do sada nije ulagano. Vrednost radova je oko 100 miliona dinara. Na kraju Nikolić je napomenuo da Elektrodistribucija Vranje nema problema u

naplati.

"Nemamo većih problema u naplati potraživanja. Što se fakturiše naplati se u nekom proseku na godišnjem nivou oko 96 odsto. U prošlom mesecu smo imali 100 odsto naplatu, što ne znači da nema potraživanja. Trenutno radimo obustave zbog duga, za dug veći od 20.000 dinara i imamo 591 kupca koji se nalazi na tom spisku, da ima dug veći od 20.000 dinara. Slično je i sa pravnim licima. To je više u domenu EPS snabdevanja. Oni su ti koji imaju direktne ugovore. Oni su snabdevači i mi po njihovim nalozima reagujemo ukoliko ima većih dugovanja. Naravno duguju lokalne samouprave, duguje privreda, ali to nisu ogromna dugovanja. Daju se reprogrami i obaveze se izmiruju u skladu sa

definisanom dinamikoma. Što se tiče starih dugovanja to su od pre 2013. godine, od jula kada je oformljena firma EPS snabdevanje. To se rešava ili plaćanjem po reprogramu, ili su sporovi pred sudom ili u procesu prinudne naplate kod onih koji se nisu odlučili za ovu varijantu", napominje Nikolić i

dodaje:

"Elektrodistribucija Vranje radi na poboljšanju naplate, otkrivanju neovlašćene potrošnje, izmeštanju mernih mesta, kao i na sistematskoj zameni brojila i rezultati tih aktivnosti su daleko bolji nego ranije", istakao je Nikolić.

On je najavio da će do kraja godine sa radom početi i nova upravna zgrada preduzeća u naselju Raška.

