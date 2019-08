MAJKA S TROJE DECE OTIŠLA NA KOPAONIK DA ODMORI, PA PREŽIVELA PAKAO: Lampa sa plafona pala i povredila autistično dete (4), hotel joj preti tužbom (FOTO)

Želeći da odmori od svakodnevnih obaveza i briga, M.K. iz Novog Sada je sa svoje troje dece otišla na Kopaonik i odsela u jednom poznatom odmaralištu.

Nažalost, pre dva dana desila se nezgoda koja je odmor ove porodice pretvorila u agoniju. Naime, dok su ležali na krevetu u hotelskoj sobi, sa zida koji je vrlo krhke strukture, odlomila se lampa i udarila pravo u potiljak njenog sinčića S.

Događaj koji je sam po sebi dovoljno strašan i potencijalno opasan po život, otežan je činjenicom da S, koji na jesen puni četiri godine, je autističan, s izraženom hiperaktivnošću.

– U trenutku gubi svest, dolazi sebi, dezorijentisan je, tetura, povraća – svedoči majka M.K.

Uznemirena i preplašena, kontaktira menadžera hotela kako bi pozvali pomoć, međutim, on tek nakon sat vremena obaveštava recepciju da treba pozvati hitnu pomoć. Za to vreme, M.K. je sama u sobi s decom, čekajući u agoniji na lekarsku pomoć, ne smevši nijednog trenutka da ih ostavi same.

Nakon duže od sat i po vremena (što je nedopustivo kada su povrede glave u pitanju), dolazi hitna pomoći majku s povređenim detetom vozi u Rašku, odakle ih pedijatar upućuje za Novi Pazar.

Primaju ih na urgentno odeljenje, a potom dečiju hirurgiju gde je usledilo snimanje glave par puta. Doktorka na neurologiji insistira da ostanu na opservaciji, jer iako nije registrovana ozbiljnija povreda, “može samo da zatvori oči i više ih ne otvori”. Za M.K. ta opcija nije moguća, jer je hotelskoj sobi ostalo dvoje uplašane dece koji sve vreme zovu majku telefonom i plaču.

– Hitna nas vraća do Raške, tamo nas čeka zaposlena iz hotela i vraćaju nas u hotel. Od toga prave famu kako su nam izašli u susret i kako treba da Im se klanjamo što su nas prevezli 20 kilometara. Sutradan tražim da razgovaram sa odgovorim licem, izbegavaju, upućuju na pogrešne ljude.

M.K. zahteva od zaposlenih u hotelu da ih vrate u Novi Sad, jer se dete ponaša kritično, kao i povrat novca. Kao da nije dovoljan nemili događaj, potencijalno veoma opasan po mališana kakav je S, počinje nova drama.

– Angažuju advokata koji me obaveštava da će nas tužiti za uništavanje apartmana. Kasnije nude dogovor da potpišem izjavu da ih neću tužiti i medijski goniti, vraćaju nas odmah u NS i refundiraju troškove boravka.

Istog dana naprasno menjaju odluku i ponovo angažuju advokata u nameri da terete majku “za pričinjenu štetu”.

Stanje malenog S. sada je stabilno, s tim što mu je prepisano strogo mirovanje, što je u njegovom slučaju gotovo nemoguće, jer kao što rekosmo, ima hiperaktivnost. Zabrinuta majka ne može da se posveti nezi deteta, jer pored brige kako je jak udarac uticao na njegovo delikatno stanje, sada treba i da misli o tužbi kojom joj se preti.

