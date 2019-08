VOJSKA SE VRAĆA U LOZNIČKU KASARNU: Posle dvanaest godina u prigradskom naselju Klupci naći će se soldati (FOTO)

Posle dvanaest godina pauze Loznica će ponovo imati ''svoje'' vojnike pošto se u kasarnu smeštenu u lozničkom prigradskom naselju Klupci, vraćaju soldati.

U toku su radovi na obnavljanju objekata u krugu kasarne, a danas je u gradskoj upravi održan sastanak predstavnika Vojske Srbije (VS) i lokalne samouprave na kome je razgovarano o formiranju nove jedinice Prve brigade

kopnene u Klupcima i mogućnostima zapošljavanja profesionalnih vojnika i civila.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

U kasarni će biti mesta za prijem 150 profesionalnih vojnika, a biće vrlo brzo raspisan i konkurs za 25 civila. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Ljubinka Đokića, povratak vojske u Loznicu je radosna vest i višestruko značajna za žitelje ovoga, inače, pograničnog područja. On je ocenio da povratak VS za Loznicu znači podizanje nivoa opšte bezbednosti, smanjenje rizika izazova i pretnji, prednost što će na ovom terenu biti profesionalna jedinica sposobna za brzo reagovanje u situacijama kada je stanovništvu

potrebna pomoć kao što je to bilo u vreme katastrofalnih poplava koje su loznički kraj pogodile 2014. godine.

- U Loznicu će doći da žive oficiri i podoficiri sa svojim porodicama, nova radna mesta biće popunjena uglavnom ljudima iz Loznice i susednih opština, a loznički privrednici sarađivaće sa kasarnom u Klupcima, ocenio je Đokić i istakao da će VS dobiti svaku vrstu podrške Grada Loznice.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Neki od uslova za službu profesionalnog vojnika su da kandidat nema više od 30 godina, zdravstveno i psihofizički je sposoban za službu u Vojsci Srbije, da je služio vojni rok pod oružjem i slično. Konkurs je u toku, a detaljne informacije zainteresovani mogu pronaći na sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Do Dejtonskog sporazuma u kasarni ''Klupci'' bila je smeštena mešovita motorizovana brigada i aktivni granični bataljon, a kasnije pešadijska brigada. Pošto je vojska napustila objekat klubačka kasarna se svojevremeno nalazila u Master planu Ministarstva odbrane i bila je na prodaju. Situacija je promenjena

i na radost Lozničana vojska se posle nešto više od decenije vraća u Klupce.

(Kurir.rs/T.Ilić)

