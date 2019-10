UNAKAZILI SU ME IZ ČISTA MIRA: Bilo je zabranjeno, a on to nije znao?! Evo zbog čega je Đorđe iz Prokuplja brutalno pretučen (FOTO)

PROKUPLjE- Đorđe Vučinić (23) iz Prokuplja tvrdi da su ga dva muškarca pretukla u Kuršumliji iz čista mira, polomili mu nos na dva mesta i naneli niz povreda po telu.

Sukob je počeo kada je Vučinić, ne znajući da je zabranjeno, a kako se amaterski bavi fotografisanjem, slikao nekadašnju zgradu fabrike „Metalac“ u Kuršumliji.

-Krenuo sam da fotogarfišem manastir Svetog Nikole i prolazio pored tog objekta. Učinio mi se privlačan za crno-belu fotografiju i počeo sam da slikam. U tom momentu je naišao jedan čovek i vrlo oštro me pitao šta radim. Objasnio sam mu, čak pokazao fotografiju. Ubrzo se zaustavio automobil i iz njega je izašao drugi čovek koji mi je oteo aparat i bacio ga u reku. Tako je sve počelo -tvrdi Vučinić.

On dodaje da su onda obojica počela da ga udaraju, polomila mu nos na dva mesta. Usput su ga psovali.

foto: Kurir / B.R.

- Ja sam tri meseca u Češkoj radio da zaradim novac za taj fotoaparat. Nisam znao da ne smem da slikam, jer nigde nisam video znak da je fotografisanje zabranjeno i sve to sam pokušavao lepo i na miru da im objasnim. Nisu hteli da me slušaju, samo su udarali. Ceo sam bio u krvi kada su me konačno ostavili na miru i otišli- kazao je Vučinić.

On dodaje da je nekako uspeo da ode do Hitne službe Doma zdravlja u Kuršumliji, a da je usput sretao građane, molio ih da mu pomognu, ali niko nije hteo i svi su samo okretali glavu.

Dežurni lekar mu je sanirao povrede, te je kasnije prosleđen u prokupačku bolnicu. Obaveštena je i policija.

U Policijskoj upravi Prokuplje potvrđeno nam je da su se dve osobe sukobile u Kuršumliji u ponedeljak 7. oktobra usred dana i da su obavestili Osnovno tužilaštvo u Kuršumliji po čijem nalogu postupaju dalje. Oni nisu hteli da kažu ko su te osobe, ali njihova potvrda i Vučinićeve tvrdnje se ne slažu, odnosno u policiji kažu da su se sukobile dve osobe, a Vučinić da su ga tukle dva muškarca.

U kuršumlisjkom tužilaštu nam je rečeno da su obavešteni, ali im policija još nije dostavila kompletan izveđtaj o događaju i da ga očekuju ovih dana.

(Kurir.rs/B.R.)

Kurir