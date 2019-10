STANIŠA LAZARAC BRUTALNO PREBIJEN: Taksisti me krvnički tukli pred detetom

Grupa od 15 taksista krvnički me je pretukla u subotu oko pola jedan noću dok sam sa kolegama radio na pripremi staze za takmičenje srpskih reprezentativaca u kartingu na Terazijama. Najgore je što se sve odigralo pred mojom ćerkom i njenim drugarima.

Ovako počinje svoju ispovest za Kurir Staniša Lazarac, predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije, i dodaje da su organizatori trke Grad Beograd, SAKSS, Sportski auto i karting savez Srbije imali sve dozvole za organizaciju tog događaja, a zbog čega je saobraćaj u centru grada zatvoren u petak uveče.

Srušili ogradu

Kako Lazarac dodaje, prvo su dvojica taksista pokušala da sruše ogradu i prođu kolima.

Mesto napada... Lazarac prebijen ispred hotela „Balkan” foto: Kurir



- Oni su došli iz pravca Slavije u dva taksi vozila, belom „pasat karavanu“ i crnom „mercedesu“ A klase. Nisu reagovali na upozorenje redara da je prolaz zatvoren i prošli su pored metalnih prepreka i probili plastične prepreke. Uspeo sam da ih zaustavim. Dok sam prilazio belom „pasatu“, vozač je izleteo i krenuo da me udari, pa sam se povukao nazad. U tom trenutku me je s leđa u glavu udario vozač crnog „mercedesa“, posle čega su, u strahu da ću pozvati policiju, pobegli - priča naš sagovornik i dodaje:



- Ali tu nije bio kraj, jer su se posle 10 minuta dvojica taksista vratila s pojačanjem od ukupno 15 kolega, koji su se dovezli u pet automobila. Oborili su me na asfalt i tukli me krvnički i rukama i nogama. Moj rođeni brat Siniša je legao preko mene da me ne ubiju. Najgore od svega je što je to sve gledala moja ćerka od 15 godina, reprezentativka u kartingu i druga deca i njeni drugari.

Krivična prijava

Pregledom u Urgentnom centru utvrđeno je da Lazarac ima kontuzije glave i rebara.

- Podneli smo krivičnu prijavu protiv tih lica i policiji predali snimke taksi vozila. Tuču je snimila i kamera sa obližnje kladionice. Taksisti se ponašaju kao nasilnici, zatvaraju grad i sprečavaju druge ljude da rade - ogorčen je Lazarac.

Aleksandar Tošić, prvak Srbije

UDARILI SU ME U GLAVU

Svedok napada na Lazarca bio je i Aleksandar Tošić, devetostruki prvak Srbije u automobilizmu, koji je i sam dobio udarac u glavu:

- U trenutku napada bio sam na drugom delu staze. Dotrčao sam da pokušam da ih razdvojim i tada me je jedan od one prve dvojice taksista prepoznao i rekao da imam slike. Skočio je na mene, oteo mi je telefon i onda je tražio da ga otključam. Obrisao je sve snimke, ali su ostale rezervne kopije koje smo predali policiji. Veći problem od ovoga što se desilo je kabadahijsko ponašanje taksista.

Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: privatna arhiva

Kurir