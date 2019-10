DRAMA U NOVOM SADU: Aktivisti sprečili iseljenje samohrane majke sa dvoje dece, kupac stana im pretio prebijanjem

Aktivisti Združene akcije "Krov nad glavom Novi Sad" odbranili su danas od izvršenja dom samohrane majke sa dvoje dece na Telepu.

Deložacija, koja nigde nije bila najavljena, i za koju je majka Ana Risteska, saznala tek juče i to od radnice Centra za socijalni rad, bila je zakazana za danas u podne. Naime, stan koji je bio u vlasništvu firme koja pripada ocu Risteske i bivšem mužu njene sestre i u kom ona sa dvoje dece živi godinama, prodat je u julu bez njenog znanja.

U podne na adresi su se pojavili zamenik izvršitelja Vujadina Masnikose, pet policajaca, i jedno vozilo službe Centra za socijalni rad. Unutar dvorišta bilo je prisutno dvadesetak aktivista "Krova nad glavom" koji su zaključali ulaze.



Miran Pogačar iz ZA "Krov nad glavom" kazao je za 021 da su oni tu, pre svega da brane samohranu majku sa dvoje dece da ne ostane bez krova nad glavom.



"Ovo je već treće izvršenje po redu koje nije najavljeno. Srećom, mi smo saznali i došlo je nas dvadesetak i uspeli smo da odbranimo porodicu. Dalje ne znamo šta će se dešavati", naveo je Pogačar.



U nekom momentu pored zgrade je, na motoru, prošao i kupac stana, koji je započeo raspravu sa aktivistima. Verbalni sukob uključivao je psovke, ali i pretnje.



"Naći ću vas na fakultetu i prebiti", rekao je dvojici momaka koji su letos pretučeni u kampusu.



Kako je rekao Pogačar, kupac je time sigurno referisao na događaj iz kampusa. "On je očigledno došao sa tom činjenicom u glavi, bio je svestan toga i iznosio je razne pretnje."



On je dodao da, u vezi sa ovim slučajem, nema novih informacija i da se policija "očigledno trudi da se to sve zaboravi", ali da će oni i dalje nastaviti da podsećaju na to, kako ovaj događaj ne bi prošao bez posledica za počinioce i naručioce.





