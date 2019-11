JOVAN IZ LOZNIČKOG POLJA ZATEKAO JEZIV PRIZOR U DVORIŠTU: Čopor pasa lutalica iskasapio ovce, udavio mu psa, pa izujedali i svinje! Strina otišla da nahrani stoku, pa doživela ŠOK (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Čopor pasa lutalica upao je u ograđen prostor i udavio svih šest ovaca i psa Jovanu Nikoliću iz Lozničkog Polja, da bi narednog dana ponovili napad, ali su meta bile odrasle svinje koje su samo izujedane. Sve se dogodilo u njegovom domaćinstvu pored Drine, oko osam sati ujutru u vreme kada je u domaćinstvu bila sama njegova strina koja je došla da nahrani ovce, svinje i kokoške, a doživela je veliki šok.

Nikolić je osim ovaca imao i ovna koji je jedini bio dovoljno snažan da umakne čeljustima pasa tako da je praktično ostao bez svog stada. Šteta je međutim, mnogo veća jer je stado bilo pred uvećanjem, a sada ga nema.

- Svih šest ovaca koje su podavili psi lutalice do kraja narednog meseca trebalo je da se ojagnje. Nažalost, više nema nijedne. Ovde je bila samo strina koja je došla da nahrani životinje kada je upao čopor od desetak pasa. Ona je galamila, pokušala da ih uplaši i otera, ali nije mogla ništa da uradi. To su, kako je kazala, bili veliki, dobro uhranjeni psi koji su preskočili nekoliko ograda da bi stigli do ovaca. Podavili su ih sve, neke u oboru, a neke koje su pokušale da pobegnu po dvorištu, kako su ih gde stizali. Ona se baš uplašila, a ovaca više nemam – priča Nikolić dok pokazuje mesto gde se sve dogodilo.

Štetu je prijavio gradskoj upravi, inspekcija je bila na terenu, i rečeno mu je, kaže Nikolić, da će dobiti nadoknadu. U napadu pasa lutalica ostao je i bez svog terijera, a svinje su izujedane, jednoj je pregrižen rep, ali su bile dovoljne velike pa prežive napada. Nikolić kaže da je zbog ovakvih upada pasa lutalica poslednje dve godine gubio po jednu, dve ovce, ili jagnjeta, ali da štetu nije prijavljivao nadležnima.

- Ovo je prevršilo meru. Šta da se neko od nas našao sam u dvorištu kada su uleteli ti psi, da su tu bila deca? Od toliko takvih pasa teško može čovek da se odbrani. Nedaleko od mog domaćinstva nalazi se loznički azil za napuštene pse i mislim da oni možda dolaze odatle. Ovaj problem pasa lutalica treba nadležni da reše na neki dugotrajan i efikasan način. Time što ću nadoknaditi štetu neću rešiti gotovo ništa jer ovo može da se ponovi – kaže Nikolić, koji ističe da voli pse, ima još jednog u dvorištu, ali da nadležni treba da reaguju.

Azilom za pse na Jarcanu upravlja lozničko KJP ‘’Naš dom’’ čiji direktor Janko Aleksić tvrdi da psi koji su tu smešteni nemaju ništa sa ovim napadom.

- Umesto nekadašnje žičane naš azil ima novu betonsku ogradu kojom je ograđen u potpunosti i psi koji su tu smešteni iz njega ne mogu da izlaze. Oko samog azila se pojavljuju drugi psi, ali mi sa njima nemamo veze – kazao je on.

Psi lutalice u Loznici probleme i štetu prave već godinama i u lokalnoj samoupravi kažu da to nije ‘’specijalitet’’ ovog grada već je slično u celoj Srbiji. Prošle godine je za naknadu štete od ujeda pasa lutalica i njihovih napada na domaće životinje Loznica zaključila ugovore o poravnanju vredne ukupno 10,8 miliona dinara.

Prema podacima iz gradske komisije za utvrđivanje osnovanosti podnetih zahteva za naknadu štete lani je zbog napada pasa lutalica, primljeno 346 zahteva, od čega 284 zbog napada na ljude i 62 na domaće životinje. Gradsko pravobranilaštvo je zaključilo ukupno 308 ugovora o poravnanju, 252 zbog ujeda, a 56 za štetu nanetu domaćim životinjama. Iznos zaključenih ugovora za ujede je bio 9,9 miliona, a ostatak je otišao za napade na životinje.

