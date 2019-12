Doček u Novom Sadu na čak 50 lokacija - U Novu godinu sa Bajagom, Božom Vrećom, Biljom Krstić i trubačima!

Nesvakidašnji doček Nove godine u Novom Sadu, gradu koji je sve bliži godini titule Evropske prestonice kulture, kombinuje visoku kulturu sa popularnom i tako je čini dostupnijom široj publici, i to ne samo Novosađanima, nego i turistima, čime se šalje pozitivna slika o vojvođanskoj prestonici.

Spajanje vizuelne umetnosti i muzike izdvaja Doček i Novi Sad kao grad koji će Novosađanima i gostima grada pružiti jedinstven audio-vizuelni doživljaj 31. decembra i 13. januara. Time Novi Sad povezuje dva računanja vremena i slavi jedinstvo različitosti buduće Evropske prestonice kulture u okviru Dočeka 2020. i 7528. godine.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ističe da je ponosan na činjenicu što je Doček Nove godine u tom gradu ispromovisan na poseban način. - Ovo je mnogo više od jedne manifestacije, ovde postoji koncepcija, priča, poruka i tu priču će Novi Sad nastaviti da čuva, da neguje i da unapređuje - kažeVučević, dok umetnička direktorka Dočeka Milica Stojšić navodi da će priznati umetnici iz zemlje i inostranstva u oblasti video mapiranja, animacije, instalacije biti uključeni u kreativni koncept Dočeka. - Želimo da umesto koncerata, posetiocima ponudimo događaje, u punom smislu te reči. Studenti scenske arhitekture, tehnike i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka, kao i Novih likovnih medija Akademije umetnosti zajedno sa vizuelnim umetnicima - Rodrigo Guzman Cazares, TKV i drugima pretvoriće Doček 2020. i 7528. u uzbudljivo putovanje kroz grad na čak 50 lokacija. Spajajući različite prostore, programe i izvođače kroz vizuelne efekte, Novi Sad ide u korak sa svetskim trendovima - navodi Milica Stojšić.

Od regionalnih i svetskih zvezda, najrazličitijih žanrova u Novom Sadu će nastupiti - Bajaga i instruktori sa kvartetom i horom, Artan Lili, Mahmut Orhan, Let 3, Irkutska filharmonija sa solistima, Božo Vrećo i Camerata Academica, opera za decu "U cara Trojana kozije uši", TAPAN Live Act, Lollobrigida, Elemental, Kralj Čačka, Dado Topić & Time After Time, Goran Trajkoski, Nolah Live, Dejan Petrović sa orkestrom, Svemirko, Biljana Krstić i Bistrik orkestar, predstava trupe Telo kao instrument, KabareBre, Letu štuke, Alitor, Ljubičice, Kinga Glik, Duc in Altum.

Svi događaji u okviru Dočeka 2020. biće besplatni i trajace tokom čitavog dana, dok će Doček 7528. biti u zatvorenim prostorima, a ulaznice po promotivnim cenama su u prodaji od 23. decembra. Sve informacije o izvođačima, satnici, lokacijama, prodaji ulaznica, kao i servisne informacije mogu se naći na sajtu http://www.docek.ns2021.rs/.

Foto: Grad Novi Sad

Kurir