MILIVOJE (83) JE SRPSKI FENOMEN: Zbog praseta nosi metak u glavi pune 23 godine (FOTO, VIDEO)

UŽICE - Najbolji dokaz da nema smrti bez sudnjega dana je Milivoje Penezić sa Bele Zemlje koji duže od dve decenije živi sa metkom u glavi.

Ubojito olovo zaradio je na Kadinjiči, ali ne zbog rata, već zato što nije dozvolio da u autobus koji je tad vozio, uđe čovek sa živim prasetom u ruci.

foto: RINA

- Rekao sam mu da se tu voze ljudi, a ne stoka i nisam mu dozvolio da uđe. Nije mi to oprostio i sreo me je posle nekog vremena na pijaci i tu mi je zapretio, ponovo smo se posvađali. Ja sam otišao svojim putem, a on je upao u preduzeće i pucao dva puta. Jedan metak me je promašio, drugim me je pogodio u glavu. Nikakav bol nisam osetio, mislio sam da je koristio one “plašljivce”, ali mi je cela glava bila krvava i svi su vrištali - kaže Milivoje.

Kako kaže, sve vreme je bio svestan i na nogama je izašao pred užičke hirurge, a tek nakon dva dana prebacili su ga za Beograd.

foto: RINA

- Gore su mi izvadili košuljicu metka, jer su procenili da je rizično da mi vade olovo iz glave i tako je metak ostao pod lobanjom, a na čelu rupa. Ja sam pitao koliko dugo mogu živeti sa tim čudom u glavi, doktori su rekli da mogu još 50 - priča ovaj Užičanin koji je i pored toga što ga je snašlo, ove godine napunio osamdeset treću.

Međutim, metak koji je ostao iako nije bio opasan po život oštetio mu je nerve, pa mu se prvo oduzela desna ruka, a onda i desna noga i morao je na rehabilitaciju. Nekoliko godina kasnije potpuno se oporavio i nije imao nikakavih problema. Sada ga samo ponekad zaboli glava, ali ipak nije u potpunosti siguran zbog čega.

foto: RINA

- Kad me zaboli ja ne znam da li je to od rakije koju pijem, ili zato što u glavi imam metak. Može biti i od jednog i od drugog - priča kroz osmeh starac fenomen.

Milivoje već pune 23 godine slavi rođendana dva. Dan kad je zaista rođen, ali i 28. mart kad je za dlaku izbegao smrt, ali i dobio večnog podstanara.

