RASIPANJE! U KANJIŽI IMAJU I PARA I VREMENA NAPRETEK: Opštinari kafenišu za milion!

I dok zaposleni u privatnim firmama jedva da imaju vremena da tokom radnog dana popiju kafu, opština Kanjiža je rešila da za svoje radnike izdvoji skoro milion dinara iz javne kase i časti ih automatom iz kojeg će moći besplatno da se snabdevaju espresom, kapućinom, toplom čokoladom i sokovima!

Da u toj opštini vole da se lepo počaste, svedoči i još jedna javna nabavka prehrambenih proizvoda i pića, pokrenuta 3. februara, u kojoj opština od ponuđača, između ostalog, traži da je snabdeju sa 120 flaša vina, 20 flaša viskija, 50 kilograma minjona, luksuznim slatkišima „ferero roše“, „rafaelo“, „milka praline“, čokoladama.... Ponuđač za nju još nije izabran.

foto: Kurir

I VIP kartica

Opština Kanjiža je 29. januara pokrenula postupak javne nabavke napitaka iz automata za ovu godinu. U konkursnoj dokumentaciji traže da ponuđač obezbedi automat koji će zaposleni koristiti preko takozvanih smart kartica - 78 tih kartica u vrednosti do 600 dinara, devet u vrednosti do 1.000 dinara i 26 u vrednosti do 100 dinara. Da stvar bude zanimljivija, od ponuđača traže da dostave opštini i jednu VIP karticu, koja će korisniku omogućiti neograničeno konzumiranje proizvoda iz aparata za tople napitke.

U opštini su potrebnu količinu napitaka procenili na osnovu prošlogodišnje potrošnje, pa se iz toga vidi da su službenici lane popili čak 18.000 kafa, 600 kapućina, 5.000 ajriš kremova, 2.400 toplih čokolada... Vrednost ugovora, koji je potpisan 7. februara, iznosi 997.456 dinara.

foto: Kurir

Javna kasa

Dragan Dobrašinović iz NVO Koalicija za nadzor javnih finansija kaže za Kurir da je ovakva praksa čašćavanja iz javne kase prisutna na svim nivoima vlasti. - Lako je biti galantan s tuđim parama i čašćavati zaposlene iz javnih sredstava. Tretman zaposlenih u javnim ustanovama trebalo bi da bude isti kao i u najboljim privatnim firmama, ali oni ne bi trebalo da imaju veće privilegije od kolega koje rade u privatnom biznisu - kaže Dobrašinović.

Automat ŠTA ĆE SVE ZAPOSLENI PITI kafa (po potrebi s mlekom i šećerom, kratka ili produžena)

kapućino

topla čokolada

čaj

sokovi (dva ukusa)

soda voda i filtrirana

Opština Kanjiža AUTOMATOM PROTIV KURCŠLUSA foto: Google Street View U opštini Kanjiža kažu da „korišćenje automata za kafu nije novost“ u toj opštini, a da ga nabavljaju zbog bezbednosnih razloga, kao i zbog štednje. - Pre 2008. u svim kancelarijama su se koristili razni električni aparati za grejanje vode, tj. kuvanje kafe, zbog kojih je često došlo do prekida struje, jer su izbacivali osigurače. Postavljanjem jednog aparata za kafu problem je trajno rešen - kažu u ovoj opštini i dodaju da zahvaljujući ovoj, kako kažu, inovaciji nema potrebe ni za kafe-kuvaricom, čime se ostvaruje ušteda. U opštini su poručili i da VIP karticu može da koristi zamenik predsednika opštine radi posluživanja gostiju. - Bombonjere i vina u predmetnoj javnoj nabavci čine mali deo trebovanja, a koriste se isključivo u svojstvu protokolarnih poklona u toku jedne godine - kažu u opštini.

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Shutter

Kurir