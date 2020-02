ČUDO KOD KRUPNJA: Kuća izgorela do temelja, ikonostas i ikona Belog anđela ostali NETAKNUTI!

DVORSKA KOD KRUPNJA – U staroj kući Slavka Živanovića Kajdže izgorela je gotovo kompletna unutrašnjost, potpuno je uništen krov, ali vatra nije progutala drveni ikonostas i ikonu Belog anđela.

Jeste ih nagaravila, ali ih plamen nije progutao, iako je uništio sve ostale stvari koje su se našle na putu vatri.

foto: Kurir/T.Ilić

- Uradio sam ovaj ikonostras sa više ikona, dve Svetoga Nikole, Vaznesenje Gospodnje –Spasovdan i Belog anđela. U kući je sve upropašćeno, ali ikonostas je ostao gotovo neoštećen, jeste potamneo od čađi kao i ikone, a Belog anđela vatra nije takla.

Kuća je stara 105 godina i sredio sam je u etno-stilu da je sačuvam i uredim jer je to moja dedovina. Imao sam unutra stare predmete, porodične fotografiuje, ali je sve upropašćeno.

Prijatelji su odmah priskočili u pomoć da raskrčimo zgarište, a javljaju se dobri ljudi da mi pomognu šta ko i koliko može da obnovim kuću – priča Kajdžo nastavnik u ’’Srednjoj školi’’ u Krupnju, inače, u Rađevini poznat što je sa kamerom i fotoaparatom u ruci ovekovečio mnoge događaje.

On je u vreme katastrofalnih poplava pre šest godina svakodnevno pratio dešavanja na ovdašnjim rekama i poplavljenim terenima pomažući mnogima da se sazna za njihove tadašnje teškoće.

foto: Kurir/T.Ilić

Inače, Živanović objašnjava da je kuća planula u cik zore, a da mu nije jasno zbog čega.

- Prethodni dan u kući je društvo iz komšiluka proslavljalo rođendan, uveče su sve sredili i iz kamina izneli žar. Razmišljali su da prenoće, ali su, srećom, ipak odlučili da to ne učine. Nisu ništa primetili što bi moglo da ukaže da će doći do požara. Međutim, ujutru je planulo, neko iz komšiluka je primetio vatru i pozvao vatrogasce, ali kući nije bilo spasa. Najvažnije da niko nije u požaru povređen – kaže on.

Za obnovu mu treba sve, od armature, cementa, cigli, crepa do drvene građe, ali veruje da će uz pomoć prijatelja uspeti da obnovi kuću u kojoj će sigurno biti ikonostras sa ikonama kojima vatra nije mogla ništa.

T. Ilić

Kurir