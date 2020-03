JAPANCI ODUŠEVLJENI PRIRODOM U PANČEVU: Najviše su ih privukle ptice, a evo šta će uraditi kako bi ih sačuvali VIDEO

U Pančevu je počela realizacija zajedničkog projekta srpskih i japanskih stručnjaka koji se odnosi na ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemnih voda i praćenje dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci. U okviru realizacije projekta koji se sprovodi na osnovu sporazuma sklopljenog između Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga i Grada Pančeva iz 2019. godine, u Pančevu od 18. do 20. februara borave stručnjaci iz Japana. U sklopu trodnevne posete predviđen je obilazak kompleksa HIP Petrohemije i Parka prirode „Ponjavica“ kako bi se stručnjaci iz Japana upoznali sa trenutnim stanjem na terenu i u narednom periodu ponudili najoptimalnija rešenja za unapređenje životne sredine u Pančevu. U prethodne tri godine grad je u saradnji sa JKP “Zelenilo” na Ponjavici realizovao veliki broj aktivnosti. Među njima je i izgradnja 2 osmatračnice, jer je Ponjavica stanište velikog broja ptica i ovo je idealno mesto za ljubitelje ptica. To je i razlog interesovanja japanskih stručnjaka za ovaj Park prirode, jer žele da stvore uslove da turisti dolaze na Ponjavicu i posmatraju ptice. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj razmenu znanja, edukaciju lokalnog stanovništva, a isto tako i unapređenje životne sredine u Pančevu kroz saradnju između akademske javnosti, gradske uprave, industrije i građana. #pančevo #gradpancevo #srbija #pancevutreba #japan #projekat #banatskibrestovac #ivanovo #japanskaagencijazamedjunarodnusaradnju #poseta #ponjavica #unapredjenje #životnasredina #priroda #edukacija

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Feb 20, 2020 at 3:32am PST