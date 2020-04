KILOMETARSKA KOLONA KAMIONA NA GRANIČNOM PRELAZU: Kod Malog Zvornika za prelaz u BiH se čeka do 18 sati

LOZNICA – Vozači koji žele da pređu u Republiku Srpsku na graničnom prelazu u Malom Zvorniku - Novi most - do terminala u Karakaju, na drugoj strani Drine, čekaju od 15 do 18 sati i to traje poslednjih pet, šest dana, rekao je danas (1.april) predsednik Udruženja vozača grada Loznice Zoran Vasiljević za Kurir.

Prema njegovim rečima na našoj strani granice nije problem ni što se tiče pregleda dokumentacije ni policije, nego u Karakaju, a razlog ne zna. U problemima su prevoznici ne samo iz ovog kraja nego iz cele Srbije koji na ovom graničnom prelazu žele da uđu u Republiku Srpsku, odnosno Federaciju BiH.

- Čovek je iz Loznice, udaljene od Malog Zvornika oko 27 kilometara, krenuo juče popodne u tri sata i tek jutros oko 10 ušao je u terminal u Karakaju, čitavu noć je proveo u kabini. Ne znamo šta da radimo, ogroman je problem. Ovo je velika muka, ljudi su umorni, nervozni, a kolona kamiona dugačka je sigurno više od desetak kilometara. Zaglavljeni smo ovde i apelujemo da naša država, koja je sve uradila i nije problem do nje, učini šta može da se ovaj problem na drugoj strani što pre otkloni i normalizuje prelazak kamiona na ovom mestu – kaže Vasiljević dodajući da nema nikakavih saznanja koliko će ovo potrajati. On je naveo da ’’nema čega nema’’ u kamiona koji čekaju prelazak, stočna hrana, hleb, veštačko đubrivo i slično i da ova situacija prevoznicima stvara velike probleme.

- U normalnim uslovima pređe se granica za dva, tri sata, kada sve ide kako treba, a sada vozači čekaju nekoliko puta duže. Prevoznici su zbog ove situacije počeli da otkazuju ture jer nikome se ovoliko vremena ne čeka na granici, a sve ovo je ne samo neprijatno već i veoma skupo – kaže on. Vozači se nadaju da će vrlo brzo nadležni reagovati i prekinuti ’’njihovu muku’’. Inače, navodno je na drugoj strani uvedeno obavezno beleženje brojnih podataka na šta se troši i po pola sata, a dešava se da potraje i dosta duže što sve utiče na vreme čekanja na granici sa srpske strane.

