SOMBOR: Distribucija paketa podrške za penzionere sa primanjima ispod 30.000 dinara

Sutra, 09. aprila, počinje podela paketa penzionerima čije su penzije ispod 30.000 dinara. Kompletnu distribuciju paketa obezbedio je Štab za vanredne situacije Grada Sombora, u saradnji sa Crvenim krstom i Službom civilne zaštite. Svi penzioneri čije su penzije manje od 30.000 dinara, dobiće pakete osnovnih životnih namirnica i higijene, prema unapred utvrđenim spiskovima, bez podnošenja posebnog zahteva. Kompletna distribucija vršiće se u skladu sa dinamikom dobavljača i mogućnostima za isporuku ovih paketa. 👵🏼🧓🏼 #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

A post shared by Sombor je otvoren (@somborjeotvoren) on Apr 8, 2020 at 9:47am PDT