DIREKTOR KC KRAGUJEVAC: Kroz bolnicu je od početka epidemije prošlo 650 pacijenata, na respiratoru više od 50

Klinički centar je počeo sa pripremama za epidemiju krajem februara, prema iskustvima iz Vuhana, a kako za Tanjug kaže Sazdanović, to je pomoglo i da u toj zdravstvenoj ustanovi nema nijednog pacijenta koji se zarazio zadesno od pacijenata pozitivnih na Covid 19, kao i da sada nema nijednog zaraženog medicinskog radnika.

Sazdanović navodi da pokrivaju Aranđelovac, Novi Pazar, Kosovsku Mitrovicu, Užice, Čačak, Kruševac, Kraljevo, Jagodinu, Ćupriju, Paraćin, a da su referentna ustanova za 10 opštih bolnica i kaže da je saradnja sa tim bolnicama odlična.

"Praktično su sve te bolnice bile satelitske bolnice, dnevno smo bili na vezi po dva, tri puta. Preko 50 pacijenata je bilo na respiratoru, a što se tiče samih intenzivnih nega tu su bili pacijenti iz svih tih opštih bolnica. Ono što mi smatramo našim ličnim uspehom jeste da smo uspeli da oko 20 odsto pacijenata skinemo sa respiratora i oni su otišli kući", ispričao je Sazdanović.

foto: Nebojša Mandić

Govoreći o pripremama za epidemiju, Sazdanović kaže da je od 1. marta infektivna klinika stavljena u puno stanje pripravnosti, odnosno potpuno je ispražnjena od drugih pacijenata i bila je spremna da primi pacijente sa Covid - 19.

Podsećaju da je 6. marta prvi pacijent registrovan u Srbiji, a u Kragujevcu 9. marta, te ističe da su puna dva meseca "u punom kapacitetu ratnog stanja".

Klinički centar je podeljen u tri dela, a prvi deo je takozvani kovid sistem i sačinjavaju ga dve intenzivne nege sa ukupno 52 kreveta i četiri klinike sa negde oko 200 kreveta za srednje teške i lakše pacjente.

Taj deo pokriva negde oko 360 lekara i medinskih tehničara, kaže Sazdanović i dodaje da je potpuno izdvojen i izolovan od ostatka KC, a lekari koji se bave kovid pacijentima se ne mešaju i ne bave sa drugim lekarima i pacijentima.

Urgentni centar se sve ovo vreme stara o hitnim slučajevima, onkološkim pacijentima, a treći deo KC je izolovani sistem koji ima svoju operacionu salu, intenzivnu negu, svoje ambulante, porodilište, gde se primaju pacijenti koju su sumnjivi, a posle trijaže se odlučuje da li su u kovid sistemu ili idu u Urgentni centar.

"Najveći teret je podneo naš Urgenti centar i oni su odmah iza kovid sistema sledeći heroji KC Kragujevca jer su igrali presing po celom terenu, pokrivali su svakog pacijenta da se slučajno ne desi da uđe neki pacijent za kojeg ne znamo da li je zaražen. To nam je pomoglo da do sada nemamo nijednog pacijenta iz KC koji je bio inficiran zadesno, incidentno od pacijenata koji su to uneli", naveo je Sazdanović.

Do sada KC Kragujevac je imao šest medicinskih radnika zaraženih pre mesec i po dana, od čega je dvoje obolelo, ali su u međuvremenu ozdravili, a kako kaže Sazdanović, u ovom trenutku KC Kragujevac nema nijednog medicinskog radnika koji je pozitivan na Covid.

"Ali, ja očekujem da će ih biti jer su naši radnici veoma požrtvovani, mnogo rade i neverovatno je da niko ne bude zaražen. Od tih šest zaraženih, tri su bili iz kontakta sa zaraženim, prilikom hvatanja pacijenta koji je hteo da pobegne sa intenzivne klinike, a ovo drugo troje su imali spolnji kontakt", navodi.

U Kliničkom centru popunjenost je uvek bila oko 50, 60 odsto jer su želeli da budu spremni za prihvat pacijenata ako dođe do nekog incidenta, a u martu je obavljeno preko 200 porođaja.

Instrukcijom Ministratsva zdravlja od pre par dana, kako kaže Sazdanović, počeli su da primaju i zaraženu decu i njihove zaražene pratioce i u ovom trenutku je u KC Kragujevcu devetoro dece iz svih regiona i oko pet, šest njihovih zaraženih pratioca, koji su stabilno i dobro.

Ističući da je ponosan što je i KC Kragujevac deo jedne medicinske armije kojom rukovodi Ministarstvo zdravlja, Sazdanović kaže da u ovom trenutku zdravstveni sistem može da bude ponosan jer je u datim uslovima odgovorio na najbolji mogući način.

"Da nije bilo podrške predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije, da nemamo savršenu zaštitnu opremu, da nam doktori nisu savršeno obučeni, tehničari požrtvovani i da nisu visoko motivisani, ne bismo imali ovakve rezultate", dodao je Sazdanović.

S obzirom da je epidemiološka situacija u Srbiji sada nešto povoljnija, mere za sprečavanje širenja virusa korona polako se ublažavaju, a Sazdanović poručuje da to što se mere popuštaju ne znači da treba da se i stanovništvo opusti i ne brine o svom zdravlju.

Ističući da je virus veoma opasan, brzo mutira i da brzo izazove i mortalitetne promene, Sazdanović je poručio građanima da izađu na ulicu, prošetaju sami, izbegavaju gužve i da budu odgovrni za svoje zdravlje.

"Budite obazrivi i čuvajte svoje zdravlje", poručuje Sazdanović i dodaje da KC Kragujevac ne popušta ni za pedalj.

"Kao što smo se prvi mobilisali krajem februara tako ćemo se poslednji demobilisati krajem maja, početkom juna. Nema popuštanja, nema opuštanja ni za pedalj jer je svako opuštanje kobno i za pacijente i za naše zaposlene", zaključuje Sazdanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

