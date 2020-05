KAKAV PRIZOR U NOVOM SADU Krenuo da se olakša i upao u šaht: Dok su ga izvlačili, video je da je još neko u rupi (VIDEO)

ČOVEK I PAS UPALI U ŠAHT NA MIŠELUKU Vatrogasci heroji spasili su večeras psa koji je upao u šaht dubok oko 5 metara na Mišeluku. Celom događaju prethodila je prava drama, kada je za sada nepoznati muškarac upao u šaht On je najverovatnije krenuo da mokri. Devojke koje su videle da je čovek upao, alarmirale si okupljene, pa su tako dva momka pomoću sajli za šlepanje izvukli muškarca koji je potom u svesnom stanju prevezen u KCV. Međutim kada je čovek izašao rekao je da se dole nalazi zarobljen pas. Posle neuspešnih pokušaja da se pas izvuče, pozvani su vatrogasci, koji su dali sve od sebe i za veoma kratko vreme spasili psa. Nije poznato koliko dugo je pas bio u šahtu. #Vatrogascins

