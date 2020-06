NEOBIČNO MESTO VRMDŽA KOJE ODOLEVA VREMENU: Selo za 21. vek

Gledana sa razvalina Latin-grada, Vrmdža kod Sokobanje liči na crtež iz dečje čitanke: u moru zelenih krošnji crvene se krovovi, iz dimnjaka se izvijaju široke plavičaste linije, a svud uonaokolo polja i oranice...

Tvrđava nazvana Latin-grad podignuta je uz put koji je rimsku Romulijanu kod Zaječara spajao sa Via militarisom, Vojnim putem u dolini Morave. Legenda kaže da je u srednjem veku Latin-grad pripao nekom srpskom velomoži. Ćerka tog velikaša, kad se udavala, u miraz je mužu donela jedan zlatni rudnik. To je bilo davno, ali i dan-danas, ponekad, seljaci u Vrmdži zorom na utrini zateknu rupu - to lovci na blago traže rudnik zlata.

Muzej

Ali u Vrmdži - ne zna se ko joj je i zašto dao takvo ime - od kopanja imaju korist samo Vrmdžanci, poljoprivrednici. Ovo je od onih berićetnih i naprednih sela koje se pročulo po stočarstvu.

Do pre desetak godina, niko u selu nije imao više od tri-četiri krave. Onda su se neki osmelili, podigli farme i sada isporučuju po 300-400 litara mleka dnevno. Sve je na struju: i muzilice, i gumeni dušeci ispod krava, i velike uspravne četke za timarenje na ulazu, nalik na one u auto-perionicama, koje se uključuju i vrte kad se krava nasloni na njih!

Vrmdža ni inače nije obično selo.

Uz crkvu sazidanu 1818, u nekadašnji parohijski dom smestili su muzej. Popova gostinska soba napunjena je starim nameštajem i stvarima čije su nazive i namenu mladi naraštaji zaboravili, a najveći eksponat je krevet sa oslikanim metalnim tablama.

Ali nije to jedina starina. Škola u Vrmdži građena je od 1834, a počela da radi 1851. godine. Bila je najstarija škola u jugoistočnoj Srbiji. Iako danas više nema krov i umesto prozora su samo rupe, na prvi pogled vidi se da je to bilo lepo zdanje i da ja bila ukras najlepšeg ćuvika u selu. Današnja škola je niže u selu, ispod Latin-grada. U njenom dvorištu je od 2008. besplatni bežični internet!

Vrmdža je, rekli smo, mimo ostalih sela. Agilni meštani nekoliko su godina organizovali vajarsku koloniju, pa međunarodnu biciklističku trku... Vrmdža beleži jednu zanimljivu pojavu - ljudi sa strane kupuju placeve. Neki su se ovde, u podnožje Rtnja, doselili trajno, drugi provode leta, a treći tek planiraju gradnju kuća.

Dolaze i stranci

Dolaze i stranci: nogu je povukao Italijan iz Venecije (69), koji je sa tri godine mlađom suprugom, rođenom Leskovčankom, 2006. kupio celo jedno domaćinstvo i kompletno ga preuredio. Na jarbolima u dvorištu njihove kuće vijore se zastave Srbije i fudbalskog kluba Venecija.

Za njima je stigao kompozitor iz Njujorka, oženjen Beograđankom, i jedan Amerikanac sa Floride, takođe u braku sa Srpkinjom. Poslednja je stigla Švajcarkinja sa mužem rođenim u Nišu.

Neka se sela gase, a neka džikljaju!

LIČNA KARTA Vrmdža Opština: Sokobanja Stanovnika: 606 Koordinate: 43°42'29" SGŠ 21°49'07" IGD

Momčilo Petrović

Kurir