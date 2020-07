ISPOVEST PRVOG GEJ AKTIVISTE IZ KURŠUMLIJE! Preživeo sam pakao korone: Valjao sam se po podu, a evo šta me je spaslo

On kaže da uopšte ne zna kako je "zakačio" virus, ali želi da ispriča svoje iskustvo kako bi uticao na mlade da povedu više računa o svom zdravlju. On je pre oboljevanja bukvalno bio izolovan i nije se kretao, samo je išao do prodavnice.

"Moje tegobe počele su u vidu povišene telesne temperature koja se kretala od 37,2 do 37,8, malaksalost, gubitak apetita, gubitak čula mirisa, ukusa, nesnosne mučnine, dijareja, kašalj i otežano disanje. U kovid ambulantu u Domu zdravlja Kuršumlija javio sam se 27. juna, odmah sam pregledan i odrađena mi je sva neophodna dijagnostika. Pošto imam probleme sa alergijama i slabim imunitetom, mislio sam da je reč o tome, međutim, već od 28. juna moje stanje se pogoršava", kaže Stefan i nastavlja:

"Borite se svake sekunde za vazduh kao da se penjete na vrh Himalaja, a bolovi u grudima i peckanje uz sve navedene simptome postajali su sve jači. Od nesnosnih bolova u stomaku uz mučnine, nagon na povraćanje i preznojavanje tokom noći ležao sam na patosu sobe, a ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija dolazila je da mi da injekciju diklofena, međutim ništa nije moglo da ublaži nesnosne mučnine".

U ponedeljak 29. juna u kovid ambulanti uzet mu je PCR test, a 1. jula javljeno mu je da je pozitivan.

"Za mene kao mladu osobu to je u prvom momentu bio veliki šok, neverica, život se od tog momenta menja za 180 stepeni. Od tog trenutka svake sekunde kreće borba za život. Lavovska borba sa nečim što je nepoznato. Naterao sam se da mislim pozitivno. Panika nema smisla. U tome su mi kao i kasnije tokom lečenja pomogli pravi i iskreni prijatelji, jer u ovakvim situacijama vidite ko vam je pravi prijatelj i oni budu od velikog značaja", priseća se Stefan.

Već 2. jula zbog komplikovanja stanja prebačen je i hospitaliuzovan u Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju, koja je kovid centar za Toplički okrug. Tu je na lečenju proveo sedam dana.

"Od bolova koje sam imao previjao sam se na podu bolničke sobe tražeći pozu u kojoj mi je makar malo lakše, ali nijednog trenutka kao ni pre toga u životu nisam pomišljao da odustanem, već samo da pobedim! Lakše mi je bilo na podu, nego na krevetu. Na odeljenju je bilo više mlađih nego starijih osoba i to je ono što sve nas treba da osvesti - ova bolest guta svakog", kaže Stefan Radović.

Na njega su najveći utisak ostavili medcinski radnici koji se brinu o pacijentima.

"Po čitavu noć sestre i tehničari usred noći pod punom opremom iscrpljeni trče bolničkim hodnikom i vuku teške boce sa kisonikom do pacijenata. Od silne opreme koju neumorno nose medicinski radnici mogao sam da im vidim samo oči, brižne oči, i da im čujem glas. Oni su mi ulivali nadu. Pored hrabrih lekara i medicinskih radnika, na mene je utisak ostavila i servirka u bolnici koja bi mi uvek dolila više hrane jer sam godište njene dece i govorila da moram da jedem da se oporavim. Na kraju sam pobedio, samo zahvaljujući svima njima, oni su naši heroji i ja sam im do neba zahvalan".

Dodaje da još uvek ima tegoba, ali da mu je rečeno da će oporavak biti dug.

"Molim vas, pazite se! Ni ja nisam mislio da ću se razboleti, bio sam čak siguran da neću, ali virus ne bira i moramo svi da se potrudimo da maksimalno zaštitimo sebe, najbliže i da zdravstvenim radnicima smanjimo posao", apeluje Radović.

Poslednjih dana u Topličkom okrugu povećan je broj pozitivnih na Covid-19, a na bolničkom lečenju je trenutno 60 pacijenata. Od tog broja kod 21 pacijenta je potvrđeno prisustvo korona virusa.

Kurir/B.R.

Kurir