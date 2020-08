DR ĐERLEK OBJASNIO RAZLIKU IZMEĐU PRVOG I DRUGOG PIKA KORONE: Ne znamo da li je virus mutirao ili se nešto drugo desilo

U regionalnom kovid centru Opšte bolnice u Novom Pazaru trenutno je hospitalizovano 11 pacijenata, saopštio je danas državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

On je dodao da očekuje da će do kraja ove, najkasnije početka sledeće sedmice bolnica, osim odeljenja određenih za kovid, preći u non kovid sistem.

Od 11 pacijenata koji su trenutno hospitalizovani kod devet je laboratorsijski potvrđen virus korona, kazao je Đerlek i dodao da nije bilo transporta, kao ni smrtnih slučajeva.

"Statistički podaci idu u pravcu da možemo da kažemo da smo postigli uspeh, s obzirom da smo u jednom trenutku imali 400 pacijenata. Ono što nas obavezuje da budemo i dalje obazrivi i ozbiljni jeste da se polako približava početak školske godine, da se ljudi vraćaju sa godišnjih odmora i iz zemlje i iz regiona i iz tog razloga moramo biti obazrivi", kaže dr Đerlek koji je donedavno obavljao funkciju koordinatora regionalnog kovid centra u Novom Pazaru.

Kako je naveo, skoro cela bolnica u Novom Pazaru je u jednom trenutku, osim ginekološko-akušerskog odeljenja i dela hirurgije, bila u kovid sistemu, a u ovom trenutku kao non kovid profunkcionisalo je dečije odeljenje, jedinica za moždane udare sa neurologijom, interno odeljenje sa koronoranom jedinicom.

Dr Đerlek kaže da će odeljenje opšte hirurgije biti spremno za dan, dva da se vrati u non kovid funkcionisanje.

"Pokušavamo da što pre osposobimo bolnicu. U kovidu ćemo ostaviti samo infektivno i pulmologiju i naravno negde oko 85 mesta koja smo ostavili kao alternativu za neki iznenadni napad. Očekujem do kraja nedelje, eventualno početkom sledeće nedelje, da će bolnica preći da funkcioniše normalno", naveo je Đerlek.

To će, prema njegovim rečima, omogućiti da bolnica u Novom Pazaru opet bude na najbolji mogući način na raspolaganju svim hroničnim pacijentima, kao i svim ostalim pacijentima koji zatraže medicinsku uslugu nevezanu za virus korona.

Navodi da Ministarstvo zdravlja radi ozbiljno na pripremi za eventualnu pojavu talasa na jesen, a savetuju svim zdravstvenim ustanovama da obezbede rezervne kapacitete u slučaju da se nešto neplanirano desi.

Dr Đerlek primećuje da je očigledno da smo sada i mnogo više iskusni u organizacionom smislu iako se sa saznanjima o samom virusu nije mnogo odmaklo.

Kako je precizirao, kod samog virusa uočene su razlike u prvom i drugom piku, odnosno u prvom piku uglavnom je bilo zahvaćeno starije stanovništvo i pluća su bila najosetljiviji organ, a u drugom piku je povećan broj pacijenata sa kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim problemima.

"Da li je virus mutirao ili se nešto drugo desilo, ne znamo, a ni sa saznanjima o virusu se nije mnogo odmaklo", kaže Đerlek.

Naglašava da je evidentno da je zdravstveni sistem Srbije neuporedivo spremniji i iskusniji u organizacionom smislu, što je bitno kako bi se zaštitili građani.

(Kurir.rs/Tanjug)

