106. GODIŠNJICA BITKE IZNAD OBLAKA: U nedelju svečanost na Gučevu

BANJA KOVILJAČA - Obeležavanje 106. godišnjice bitke, poznate kao ‘’Bitka iznad oblaka’’, polaganjem venaca kraj spomen-kosturnice na Gučevu biće održano u nedelju (13.9.), saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’.

Vence će položiti predstavnici Grada Loznice, Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, Saveza boraca i lozničkog Centra za kulturu. Posle obraćanja predstavnika lokalne samouprave o Gučevskoj bici govoriće Miloš Dejanović, pukovnik u penziji, a zatim će biti izveden prigodan umetnički program. Od septembra do početka novembra 1914. godine, 55 dana vođene su borbe na Gučevu, poznate i kao ’’Bitka iznad oblaka’’.

Posle poraza na Ceru u avgustu 1914, prve srpske pobede u Velikom ratu, Austrougarska je ponovo napala Srbiju početkom septembra sa ciljem da pređe Drinu i zauzme Valjevo 18. avgusta na rođendand cara Franje. Zato je bilo potrebno posle prelaska Drine ovladati Gučevom i njegovim grebenima. Srpska vojska je na Gučevu zaustavila neprijatelja i na ovoj planini vodila se ogorčena bitka, a malobrojniji i lošije opremljeni srpski vojnici uspeli su da zaustave višestruko nadmoćnijeg neprijatelja.

Do 7. novembra je odolevala kada se povukla, ali je uspela da omogući dovoljno vremena Vrhovnoj komandi i generalu Živojinu Mišiću da pripremi pobedonosnu Kolubarsku bitku. To je bila jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu i jedna od najtežih borbi u Prvom svetskom ratu. Austrijanci su 1916. započeli gradnju spomenika kao njihove spomen kosturnice, ali je nisu završili. Udruženje rezervnih oficira i ratnika je po oslobođenju tu sahranilo posmrtne ostatke srpskih vojnika, a austrougarska obeležja zamenjena su našim pa je od 1929. to postala zajednička grobnica jer pored srpskih na tom mestu počivaju i poginuli neprijateljski vojnici.

Inače, godišnjica bitke na Gučevu obeležavana je ranije na Preobraženje 19. avgusta, ali se od pre nekoliko godina to čini u septembru, u nedelju pre početka Vukovog sabora, bez obzira na datum.

