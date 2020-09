VUČEVIĆ 3. MANDAT POČINJE ZAVIDNIM REZULTATIMA Prosečna plata u NS za 20.000 veća nego 2012. i 27.000 više zaposlenih!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da je ponosan što je treći put na čelu drugog grada po veličini u Srbiji i što je tako postao treći čovek u regionu, posle Milana Bandića i Zorana Jankovića po broju mandata.

Približava se Bandiću i Jankoviću po broju mandata

On je gostujući u jutarnjem programu televizije Prva kod Filipa Čukanovića rekao da će u trećem mandatu morati i sam da se promeni ali i da se između ostalog, više fokusira na strateške projekte., rekao je Vučević koji je naveo i da nije razočaran što nije premijer ili ministar kao što su mediji mesecima pisali.

- Nisam razočaran, ponosan sam na to, ne mogu da budem razočaran što sam gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, meni je to sasvim dovoljno. Funkcije mi niko nije nudio, osim što se o tome spekulisalo u medijima. One su rezultat toga kako ga ljudi vide na osnovu izjava predsednika da računa na njega.

Govoreći o velikim strateškim projektima, kao što je izgradnja četvrtog mosta, a na koje će biti fokusiran, dodao da mora da se napravi balans između tih najvećih projekata i malih koje ljudima znače.

Prema njegovim rečima, potrebno je napraviti pomak u upravljanju deponijom i centralnim prečistačem otpadnih voda.

Gužve na autoputu je ocenio kao dobar znak, između ostalog i zato što se vidi da smo počeli da živimo sa koronom, jer kako dodaje, ekonomija mora da se razvija a ljudi da se kreću da postoji protok robe i kapitala.

foto: Grad Novi Sad

Rekonstrukcija Spensa projekat Srbija 2025

Podsećajući na najkraće crte iz ekspozea da Novi Sad mora da se razvija, raste, predvodi, bude po meri svih nas, gleda i bude viđen kroz koje se, kako navodi, prožimaju svi projekti, Vučević je rekao da kao veliki uspeh vidi to ako u ovom mandatu krene izgradnja četvrtog novosadskog mosta.

- Izgradnja četvrtog mosta je od nacionalnog značaja i to je spajanje četiri novosadska bulevara na budući fruškogorski koridor sa sremske strane. Očekujem da u ovom mandatu krene izgradnja mosta i to će biti veliki uspeh. MI za Srbija 2025 kandidovali potpuno rekonstrukciju Spensa. Namerno nam isprovocirao raspravu o tome, da ima nekoliko modela, pa i onaj da ga treba izgraditi noptuno novi sportsko-poslovni centar. Naravno udarila je kuka i motika, ali slušao sam sedam godina zašto Spens posluje sa gubitkom. To je zato što objekat koji je energetski prevaziđen zato što se ne ponašamo baš svi domaćinski, zato što su se promenili tržišni i ekonomski uslovi. Kada se izgradio osamdesetih godina to je bio jedini centar takve vrste. Nakom toga opredelili smo se za tržišnu ekonomiju - naglasio je Vučević.

Na pitanje kako se živi u Novom Sadu Vučević odgovara daleko bolje nego 2012. kada je prvi put izabran.

- Naravno da nije sve sjajno i bajno, ali danas je prosečna plata 20 000 dinara veća nego 2012. Nezaposlenost ispod šest odsto i da 27.000 ljudi više radi. Tome su dopinele i kapitalne investicije, da je u gradu već realizvoano šest velikih investicija i da je cilj, da u Novi Sad stigne i velika japanska komapnija - zaključio e Vučević i dodao da će se u ovom mandatu fokurati na kapitalne projekte.

Ne spavam po dva dana čekajući šarane kapitalce

foto: Instagram

Vučević je naglasio da je promenio dosta saradnika, a na pitanje čime nije bio zadovljan kaže da su se neki umorili, na tržištu su se pojavili bolji kadrovi. On se ponovo ovrsnuo kada je Čukanović pokazao njegove slike iz ribolova i ponovo da je to njegova velika ljubav.

- Ribolov me relaksira. Nisam spavao dve noći kada sam ulovio tog amura od 15 kilograma. Ovo pecanje koje ja volim zahteva više vremena jer se dugo čekaju i treba pripremati teren. Mnogim ljudima je to dosadno i nejasno kada vratimo ribu u vodi. Ne jedemo tu ribu. Porodica je to prihvatila, idu i sinovi, a sa suprugom sam već 20 godina u braku pa se navikla - rekao je na kraju Vučević kroz smeh.

Foto: Grad Novi Sad

Kurir