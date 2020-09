NEĆU DA PLATIM, IDEM DA ROBIJAM: Milan smatra da nije kriv! Evo o kojoj je kazni reč i koliko je trebalo da plati

PROKUPLJE - Milan Cvetković iz Prokuplja rešio je da izdrži zatvorsku kaznu od 10 dana, jer nije hteo da plati 10.000 dinara, koliku kaznu mu je Prekršajni sud izrekao zbog nevezivanja pojasa u automobilu.

Cvetković kaže da se na ovaj korak odlučio iz revolta, jer, kako tvrdi, nije kriv.

- Kada znate da ste nepravedno osuđeni, borite se da dokažete svoju nevinost - kaže Cvetković.

Ovaj Prokupčanin kaže da je njegova noćna mora počela u februaru, nakon što je operisao pupčanu kilu.

foto: B.R.

- Pustili su me ranije iz bolnice, a kako su mi bili potrebni lekovi, maske i rukavice, krenuo sam za Niš. U Merošini su me zaustavili saobraćajci i pitali zašto nisam vezao pojas. Objasnio sam da ne mogu da se vežem sa isečenim stomakom, podigao duksericu i pokazao ranu i konce i objasnio im da bi pojas mogao da me dodatno povredi, kao i da mi je lekar rekao da ne smem da se vezujem - priča Cvetković i dodaje da je na licu mesta pozvao doktora da on objasni situaciju policajcima.

foto: B.R.

- Sve su saslušali, rekli mi da moraju da pišu kaznu, ali da donesem potvrdu od lekara i da će da se stornira prijava. Kada sam sutradan došao sa potvrdom, samo su me otkačili - dodaje naš sagovornik.

Kako kaže, pošto nije platio kaznu, a Prekršajni sud u Merošini je potvrdio da mora da plati, žalio se niškom sudu.

- Žalbeni postupak je nedavno završen. Pošto je prošao rok za plaćanje kazne, moram u zatvor. Da sam kriv, da nisam vezao pojas iz hira, platio bih, ali nisam kriv - završava on.

