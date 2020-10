GREŠKOM UPRAVNIKA ZGRADE ČESMOVAČU PLATILI KAO DA JE ZLATO: Tročlana porodica dala 5.000 više na račun za vodu! ON NI DINARA

Tročlana porodica iz Kraljeva bila je primorana da plati 5.000 dinara više račun kraljevačkom „Vodovodu“, jer je profesionalni upravnik zgrade u kojoj žive napravio grešku pa je ovom javnom preduzeću, umesto tri, prijavio da u stanu žive četiri člana.

- U zgradi u kojoj privatno stanujemo deset godina sve je normalno funkcionisalo dok nismo dobili profesionalnog upravnika koji, iskren da budem, i nije bio za to mesto, iako ima licencu za rad. On je pre nešto više od godinu i po dana prijavio da naša porodica ima četiri člana, a ima nas troje, pa je račun za vodu za to vreme enormno porastao, kaže za Kurir Kraljevčanin koji nije želeo da mu pominjemo ime.

Prema njegovim rečima, kada su otkrili da je načinjena greška, obratili su se upravniku, koji im je rekao da mogu da ga tuže zbog pričinjene štete, ali da “ne postoji drugi način na koji bi mogao da im pomogne“.

- U kraljevačkom „Vodovodu“ rekli su nam tada da imaju razumevanja za naš slučaj, ali da račun moramo da izmirimo, ili sami, ili u dogovoru sa upravnikom. Kako upravnik nije želeo da nam da deo novca, nego je insistirao da se vidimo na sudu, nismo imali drugu mogućnost i platili smo račun. Kada smo se preračunali, videli smo da smo oštećeni ukupno za 5.000 dinara, dodaje naš sagovornik.

On apeluje na sve građane da redovno proveravaju svoje račune za komunalije, stavku po stavku, kako i sami ne bi došli u sličnu nepriliku.

A kako smo saznali, zbog niza propusta koje je napravio profesionalni upravnik zgrade u Kraljevu u kojoj živi ova porodica, u međuvremenu je peticijom većine vlasnika stanova smenjen, a na njegovo mesto došao je čovek iz redova stanara.

