RADOJKI KOMŠIJE ZAZIDALE PROZORE: Umesto na gradski park iz dnevne sobe gleda prikucanu ivericu, a čeka da sud kaže svoje (FOTO)

I dok je pre 18 godina pogled iz njenog stana pucao na centar Čačka i gradski park Radojka Đukanović (70) danas iz dnevne sobe gleda u zazidan prozor preko čitavog zida i braon ivericu.

Kad je investitor, koji je dobio dozvolu za nadogradnju 2002. godine, ogradio krovnu terasu, dnevne svelosti u njenom stanu bilo je bar u tragovima, a 2017, kad je taj prostor pripao novim kupcima, potpuno je prekriven.

- Prvobitni investitor imao je dozvolu za nadogradnju, ali ne i da zauzme krovne terase. On je to učinio i to ne samo na našoj već i na susednim zgradama. Sa tom situacijom smo se nekako i pomirili jer je u stanu bilo koliko toliko svetlosti. Međutim, pre tri godine dve žene koje su kupile taj stan od njega potpuno su bez našeg odobrenja zagradile prozor. Prvo su stavile gvozdene rešetke, a zatim i ivericu. Njihov argument bio je da su to kupile, platile, da imaju dozvolu i bez obzira na naše protivljenje obavile su radove. Rekle su da imaju to uknjiženo u katastru, ali smo mi kasnije dokazali da je to uknjiženje bilo lažno - rekla je Radojka.

Iste godine pokrenut je sudski proces koji se i dalje vodi. U međuvremenu, Radojka se iz centra grada preselila u selo, jer više nije mogla da živi, kako kaže, usred bela dana u skoro potpunom mraku sa konstantno upaljenom sijalicom.

- U ovom stanu smo se skućili, podizali decu, živeli i onda odjednom je to postalo jako neuslovno mesto za život. Zatvorili su nam prozore kao da smo životinje u kavezu. Ovaj stan sada ne možemo da izdamo jer niko neće da živi u njemu, a o prodaji da i ne govorimo, ko bi kupio prostor u čijoj dnevnoj sobi ima samo jedan mali prozorčić, a svetlo mora da vam gori od jutra do mraka? To je mali stan, a ova soba je i dnevna i spavaća. Ove žene koje su nam zazidale prozore, dobile su svetao i prozračan stambeni objekat. Prvo su htele da ga prodaju, ali pošto je pod sudskim sporom to je nemoguće, onda su ga izdale i od njega sada uzimaju kiriju. Mi sa ovim našim u mraku ne možemo ništa - izjavila je Radojka.

Sudski proces je u toku, čekaju se nova ročišta, a dok ne stigne konačna zakonska presuda ova Čačanka, kad dođe u stan u kom je provela više od pola života, dnevnu svetlost upija iz kuhinjice, jer u ostalim delovima je crno bez imalo belog u bukvalnom i u figurativnom smislu.

