ZASADITE OVO VOĆE I ZARADITE NEKOLIKO HILJADA EVRA PO HEKTARU: Može da rađa i do 80 godina, a u Srbiji ga nema dovoljno

Godišnja proizvodnja lešnika u Srbiji iznosi oko 2.500 tona, ali ipak to nije dovoljno da podmiri potrebe srpskog tržišta, pa se oni uvoze iz evropskih zemalja.

Jedno od rešenja leži u proširivanju zasada pod leskom, a Institut za voćarstvo u Čačku ove godine ranije je krenuo sa prodajom sadnog materijala.

"Mi imamo veoma povoljne uslove za proizvodnju leske, ova voćna vrsta nije zahtevna za proizvodnju. Maloprodajna cena sadnice iz Instituta je 250 dinara i sa svim subvencijama koje naši proizvođači mogu da dobiju, bilo od države ili lokalnih samouprava, cena sadnice izađe oko 100 do 120 dinara, što znači da prilikom standardne proizvodnje treba oko 60 hiljada dinara po jednom hektaru, što nije velika cifra s obzirom da je to investicija za narednih 50 godina", izjavio je za RINU Milan Lukić, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.

Prema njegovim rečima leska može dati rod od dve do tri tone jezgra po jednom hektaru, a ako znamo da se plaća oko 1.000 dinara po kilogramu u maloprodaji, to jeste dobra i sigurna investicija za sve one koji imaju raspoloživo zemljište a nemaju vremena da se aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom.

"Najbolje su se pokazale italijanske sorte pogodne za konditorsku proizvodnju, koje su izuzetno kvalitetne, dobrog zdravstvenog stanja, sortne ispravnosti i razvijenost korenovog sistema, pa je procenat primanja skoro stoprocentna. Prednost lešnika jeste što raste i na mestima gde druge vrste ne mogu, u brdskim uslovima, na većim nadmorskim visinama i težim zemljištima”, zaključio je Lukić.

Jedina mana u gajenju lešnika jeste što se na rod čeka nekoliko godina, ali benefiti su mnogo veći. Ovo voće ima višetruku upotrebnu vrednost, a jedno stablo može da rađa od 60 do 80 godina. Prodaja plodova nije striktno vezana za odrđene mesece u godine, već period prodaje može da se bira jer ne zahteva posebne skladištenja u hladnjačama.

Otkupna cena lešnika kreće se od pet do sedam evra, tako da po jednom hektaru u koji je potrebno ulaganje od nekoliko stotina, može se zaraditi od tri do sedam hiljada evra.

