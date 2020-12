DVE PAKLICE MORAVE SRETENU SU SAČUVALE ŽIVOT: Bio je strastven pušač, ali nije ni sanjao da će ga cigare spasti od nemačkih bombi

Požega – Cigarete važe kao opasne po zdravlje i mogu biti uzrok pojedinih bolesti, međutim Sretenu Vukoviću, srpskom borcu u Prvom svetskom ratu, upravo ovaj porok spasio je život. Kad su 06. aprila 1941. godine Nemci počeli da bombarduju Beograd, na mapi njihovih ratnih aviona našla se i kasarna u Nišu, u kojoj je dug domovini oduživao upravo i voskar Sreten iz Požege.

„Deda je bio tamo raspoređen, nisu znali da će tog aprila i njihova kasarna biti na meti nemačkih bombi. Bio je strastven pušač i kad mu je zafalilo cigareta odlučio se da ode do prodavnice i kupi još dve paklice. Dok se vraćao čuo je snažnu eksploziju , ali nije znao o čemu se radi. Međutim kad je došao ispred kasarne video je kako je zgrada sravljena sa zemljom, a skoro svi njegovi ratni drugovi izgubili živote“, kaže za RINU, Sreten Vuković koji je od dede nasledio ime ali i veoma vrednu uspomenu.

Shvativši u trenutku da su mu upravo te dve paklice tadašnje zelene „Morave“ spasile život, srpski vojnik odlučio je da ih sačuva za uspomenu i kao večni podsetnik da je samo uz Božiju pomoć izbegao smrt u Drugom svetskom ratu.

„Nije puno o tome pričao, čuvao je paklice u svojoj fioci. Na jednoj je napisao „uspomena iz Niša“ i datum kad je bilo bombardovanje. Kad bismo ga pitali šta je to, kratko bi odgovorio da mu je to spasilo život i da se ne dira. Ove cigarete su ga i nadživele jer je nakon tog događaja prestao da puši. Unutra ima 20 komada, ja sam kao mladić probao da zapalim samo jednu, ali osetilo se da je duvan izlapeo., izgasio sam je i vratio u paklicu tako da će one zauvek ostati da sećaju na to dedino iskustvo“, kaže unuk srpskog borca.

Čuvene Sretenove cigarete sada su deo postavke virtuelnog zavičajnog muzeja u Požegi i svi zaljubljenici u istoriju upravo na tom mestu mogu da vide kako je to izgledao pakovanje „Morave“ pre više od pola veka.

