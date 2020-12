OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA PUTU ČAČAK-GUČA: Vozila se zbog saobraćajne nesreće upućuju na druge putne pravce

BEOGRAD - Na deonici Čačak - Guča, na kilometar od magistralnog puta na snazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode, saopštili su Putevi Srbije, uz informaciju da je alternativni putni pravac državni put II B reda broj 408 (Pakovraće - Markovica - Lučani ), II A reda broj 181 ( Kratovska Stena - Lučani - Guča ) i opštinski put preko Tijanja (Pridvorica - Tijanje - Guča).

O normalizaciji saobraćaja Putevi će obavestiti javnost, dodaje se u saopštenju.

Na deonici Bancarevo - Crvena Reka do 30. decembra odvijače se radovi na pojačanom održavanju, te je i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Saobraćaj je obustavljne i na deonici Donja Glama-Bela Palanka i skretanje za Pajež-Donja Glama to zbog radova na asfaltiranju kolovoza, a trajaće od 9 do 16 sati do 30. decembra. Alternativni putni pravac je: od Periša do Jalovika (državni put II A reda br. 222) od Jalovike do Pirota (državni put II A reda br. 221) i od Pirota do Bele Palanke (državni put II A reda br. 259).

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, kao ni na graničnim prelazima. .

