DOBRE VESTI IZ RASINSKOG OKRUGA: Smanjuje se broj novozaraženih, postepeno rasterećenje Opšte bolnice

Epidemija korone virusa u Rasinskom okrugu se postepeno smannjuje, jer je broj novoinficiranih građana danas manji za 18 nego juče, kada je bilo registrovano 150 novih slučajeva zaraze od virusa Kovid 10.

Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac, obolela su još 132 građana od korone virusa. Najviše inficiranih je u Kruševcu – 63, a zatim u Aleksandrovcu 34, u Varvarinu je 23, Trsteniku 12 i u Ćićevcu – 6.

U akreditovane laboratorije je do sada ukupno poslato 26.729 uzoraka, od kojih je pozitivno na korona virus 9.034, a pod zdravstvenim nadzorom je 22.056 građana.

Postepeno se smanjuje i broj hospitalizacija u Opštoj bolnici Kruševac i sada ta brojka iznosi 195, jer se bolesnici sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom direktno upućuju u novootvorenu kovid bolnicu, a I ukupna epidemiološka situacija se postepenoi poboljšava u nekoliko poslednjih dana.

Do sada je preminulo 159 kovid pacijenata, od kojih je 115 muškaraca i 44 žena.

Epidemija korone virusa se ne smanjuje u predškolskim ustanovama, osnivnim i srednjim školama u kojima je zaraženo 195 učenika i 56 prosvetnih radnika.

Gradski stab za vanredne situacije grada Kruševca je, na svojoj 31. telefonskoj sednici, doneo nove mere, koje će važiti od sutra do prvog januara naredne godine. Merama je predviđeno da ugostiteljski objekti mogu raditi do 18 časova, a maloprodajni do 20 sati. Osim ovih novogodišnjih mera, sve ostale ranije donate će važiti do 11. januara.

Zabranjen je organizovani doček Nove 2021. godine, kao i repriza istog događaja. Obavezani su svi građani i ustanove na korišćenje zaštitmne opreme u zatvorenim prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti. Gradski stab je izdao nalog za pojačanim inspekcijskim nadzorom, u koordinaciji inspekcijskih organa grada Kruševca i republičkih inspekcija, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.

