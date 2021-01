SRBI SU VEROVALI U TROJIČNOG BOGA: Aleksandar je istraživač drevne srpske istorije, a evo šta kaže o srpskom narodnom kalendaru

NASA je pre nekoliko godina objavila da je drevni srpski kalendar najtačniji na svetu, jer je u potpunosti usklađen sa prirodom, a početak godišnjih doba podudara se sa elektromagnetnim pojavama Sunca.

Srpski narodni kalendar bio je zvanični kalendar u Srbiji u Srednjem veku, kada je unošen u crkveni kodeks Svetog Save, pa sve do polovine 19. veka. Po njemu su datirani povelje, zakoni, odluke, mnogi spomenici…

Aleksandar Šargić je objavio ozbiljnu studiju o srpskoj narodnoj tradiciji i poreklu brojnih narodnih običaja.

- Srpski narodni običaji i srpski narodni kalendar čuvaju u sebi tajnu o pravom poreklu Srba. Pravo poreklo Srba vezano je za najstariju kulturu pronađenu na tlu Evrope, a to je kultura Lepenskog Vira. Srpski običaji identični su kao i kultura Lepenskog Vira, a baziraju se na kultu predaka. Kult predaka očuvan je u božićnjim, badnjidanskim i slavskim običajima Srba. O tome je opširno govorio naš najveći etnolog Veselin Čajkanović iz tridesetih godina dvadesetog veka, a sve je potvrđeno arheološkim iskopavanjima u Lepenskom Viru, dvadeset godina nakon njegove smrti. Nažalost, do ove knjige nijedan srpski zvanični naučnik nije dokazao vezu između Čajkanovićevih istraživanja i Lepenskog Vira. Nalazi iz Lepenskog Vira kao i Čajkanovićevi nalazi govore o mitskom narodnom pastiru, što je u staroj srpskoj narodnoj veri bio Veles, Sva stara verovanja u Velesa preneta su na Svetog Savu, to jest na narodni kult Svetog Save.

foto: Privatna Arhiva

Vi kažete da je jedna od ključnih informacija koje donosi ova knjiga to da da su Srbi verovali u trojičnog boga još od Neolita i Bronzanog doba. Kako to objašnjavate ?

- Ideja o trojičnom bogu potiče iz Neolitske civilizacije sa tla Srbije što je, pre svega, Vinčanska civilizacija, ali i Tripoljska, koja se protezala od Banata do Ukrajine. Ideja o trojičnom bogu širila se iz srpskog Pomoravlja i Podunavlja sve do Skandinavije i Britanskog ostrva, što dokazuju arheološke iskopine, sveti simboli i genetika skeleta.

Srpski pogled na svet i verske ideje "izrasle su iz zemlje", odnosno, nikle su iz kulta zemljoradnje. Taj kult se proširio čak do Egipta i Bliskog istoka o čemu dokaze donosim u knjizi. U knjizi pokazujemo niz srpskih trojičnih običaja i pojašnjavamo zašto Srbi sve rade tri puta, počev od ljubljenja, pozdrava, dizanja tri prsta, pa do trojičnih običaja vezanih za ognjište. U prethrišćanskoj srpskoj veri trojični Bog je imao tri imena, odnosno epiteta: Triglav, Svarog i Vid. Posebno je zanimljiva paralela između verovanja starih Srba u Vida i današnjih verovanja u Duha Svetoga.

foto: Privatna Arhiva

U knjizi je ovaj paralelizam detaljno objašnjen. Upravo priča o trojičnom bogu i simboli kojima je on prikazivan dokazuje da su Srbi zapravo isto što i drevni Tribali, praistorijski narod koje je naseljavalo Moravsko - Vardarsku dolinu, Šopluk, sever Albanije i Crnu Goru.

Opširno i temeljno ste dokumentovali da latinska reč kalendar potiče od srpskih reči kolo, koledo i kolodar. Molim Vas, budite konkretni.

- Srbi spaljuju badnjak, spaljuju staro sunce čije je ime koledo, spaljuju ga kao što su spaljivali svoje pretke u bronzanom dobu, a na Božić dočekuju rođenje novog sunca, budući da izvorni starinski Božić pada na kratkodnevicu. Tokom vekova, došlo je do krupnih odstupanja u kalendaru, koje je uspela da reši komisija Srpske Pravoslavne Crkve, na čelu sa Milutinom Milankovićem. Nažalost, kalendar ovog velikog naučnika nikada u praksi nije zaživeo u Srbiji, iako ga koriste brojne pomesne pravoslavne crkve. Iako u mnogim delovima netačan, današnji kalendar SPC slavi Đurđevdan, Ilindan i Mitrovdan na prave datume. Ovi praznici moraju padaju se tačno na sredinama između ravnovnevica, dugodnevice i kratkodnevice.

U knjizi ste pisali i o Moravskoj školi srpske crkvene arhitekture !

-U knjizi je objašnjeno drevno poreklo i značenje moravske rozete, ključnog simbola Moravske škole srpske crkvene arhitekture. Objasnio sam i značenje 40 dana, kao i poreklo brojnih reči i običaja i određenje datuma za Vaskrs.

Jedno od ključnih dostignuća knjige je dešifrovanje praistorijskog srpskog kalendarskog znanja, jel tako ?.

-Srpski kalendar je isprva bio lunarni, meren po mesecu, kako se do dana današnjeg meri trudnoća kod žena, dakle po menama meseca. Kasnije je on postao luni-solarni, što znači da su mereni sunčevi i mesečevi fenomeni, te iz tog doba potiče naziv luna. Mesec je, umesto glavnog merača vremena, u poznom neolitu postao lunjalica, odnosno lutalica u odnosu na sunčeve fenomene koji su postali ključ merenja vremena. Ipak, do dana današnjeg koristimo reč mesec za dvanaesti deo godine, što je dokaz da srpsko narodno znanje i poreklo sežu u vreme kada se kalendar bazirao na mesečevim fenomenima. Najstariji nalaz na tlu Srbije koji se smatra mesečevim, lunarnim kalendarom pronađen je kod Smederevske Palanke, na lokalitetu Medvednjak i star je 8.000 godina.

(Kurir.rs, Ž. Milenković)

