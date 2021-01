NESREĆA NE IDE SAMA, STANKOVIĆI NAŽALOST TO ZNAJU: Bratislav ostao bez noge, a onda im poplava odnela krov nad glavom (KURIR TV)

Zloslutna izreka da nesreća nikad ne ide sama obistinila se u domu porodice Stanković iz Donje Slatine kraj Leskovca, koju su pogodile prošlonedeljne poplave i napravile ogromnu materijalnu štetu. Pre šest meseci, stub i hranitelj porodice, četrdesetšestogodišnji Bratislav Stanković na kombajnu je izgubio levu nogu. Od tada sa ženom i dve maloletne ćerke živi od 6.000 dinara socijalne pomoći.

U noći između 11. i 12. januara krov porodice Stanković se obrušio i povredio mlađu ćerkicu, koja se igrom slučaja našla za radnim stolom, u dnevnoj sobi. Devojčica je te noći prevezena u Opštu bolnicu Leskovac, a na svu sreću je bila samo lakše povređena. Iste večeri drveni most preko potoka, koji je jedini povezivao ovo domaćinstvo sa ostatkom sela, odnela je bujica.

"Ja da preskačem reku ne mogu. Ne može ni žena. To, na rizik, čine ćerkice, kada treba da se ode do prodavnice da se kupe namirnice. Jednu nogu sam izgubio, poplava je odnela drveni most, odsečeni smo od sveta, a moja jedina želja je da obezbedim deci topli dom i ništa više", priča za Kurir, kroz suze, Bratislav Stanković.

Da bi došli do Bratislava i njegove dece, i sami smo u toku noći, na -10, gazili preko potoka, sada dubokog do kolena.

Težak život - jasno se ocrtava na licu Bratislava Stankovića, domaćina, koji je invalid i nažalost nije u mogućnosti da sanira nesagledivu materijalnu štetu koja je nanesena njegovoj porodici.

Meštani Donje Lokošnice i Velike Biljanice odlučni su da pomognu ovoj porodici, svojim komšijama, ali za sanaciju štete potrebna je znatna materijalna pomoć.

Humanitarna organizacije "Pokreni život" već je pokrenula akciju pomoći porodicama koje su u poplavama na jugu Srbije izgubile sve što su imale. Među njima je i porodica Stanković.

Ukoliko želite da im pomognete, to možete sa uplatama na

dinarski račun: 165-7010855807-48

devizni račun: 165-7010855831-73 otvoren u Adiko banci

i putem PayPal naloga:

Paypal.me/pokrenizivot, sa naznakom "Za porodicu Stanković iz Donje Slatine".

