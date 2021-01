LEPE VESTI OBRADOVALE GRAĐANE! Uvodi se besplatan gradski prevoz! Evo koji su USLOVI da se vozite za džabe (KURIR TELEVIZIJA)

Sedamdesetogodišnja Branka Plavšić iz Sremske Mitrovice kaže da je ceo radni vek putovala gradskim prevozom, pa od te navike ne odustaje ni tokom penzionerskih dana.

Čekajući preboz na stanici pohvalila je to što neće morati da plaća kartu.

- Svi mi koristimo i to je odlično, ne može biti bolje! Jedva čekam da opet dobijemo tu karticu. Putujem do centra grada, mogu i na selo da odem. Starije osobe baš sve koriste i ovo nam je baš povoljno. Taksi je skup, mi to ne možemo sebi priuštiti - kaže Branka.

Pored penzionera i drugi koji su stariji od 65 dobiće priliku da se besplatno voze.

- Sa jednom fotografijom i jednim čekom od penzije odu kod prevoznika i dobiće besplatnu kartu tokom cele godine - kaže saobraćajni inspektor Dimitrije Vlajić.

