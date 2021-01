ECMO APARATI SPAS ZA TEŠKO OBOLELE OD KORONE: Vade iz mrtvih kad ni respirator ne može!

Vasa Pilipović (38) imao je koronu, pa na nju ovčje boginje i bio je otpisan. Sve dok ga tim lekara iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici nije preuzeo i spasao pomoću ECMO aparata, koji se trenutno samo ovde koristi u čitavoj Srbiji.

Ekipa Kurira prva je medijska ekipa koja je ušla u crvenu zonu ovog instituta, koji od 21. novembra prima i kovid pacijente, i pokazujemo vam kako vantelesna oksigenacija može da vrati iz mrtvih kad to ni respirator ne može. Na dnu intenzivne nege soba s najtežima od najtežih. Troje na respiratoru, među njima i žena koja je u 18. nedelji trudnoće izgubila bebu zbog korone. Ima svega 37 godina, dvoje dece je čeka kod kuće, a ovde se vodi velika i teška bitka za njen život. Nema na šta nije priključena - na respirator, na ECMO aparat i na aparat za dijalizu, jer su joj zbog kovida i bubrezi otkazali. Do nje je Vasa Pilipović, jedini svestan, ali jedva da može da govori. Klonuo. Dan ranije je skinut s respiratora. Polako skida masku.

foto: Zorana Jevtić

- Imao sam koronu, pa sam dobio boginje. Doktor Matijašević me je izvukao - jedva čujno izgovori Pilipović, a doktor Matijašević skoči s drugog kraja i vrati mu masku na lice - saturacija je za tili čas pala!

Prof. dr Jovan Matijašević, internista koji se bavi intenzivom i rukovodilac Klinike za urgentnu pulmologiju Instituta, objašnjava nam da je Pilipović početkom decembra imao pneumoniju zbog korone, da je izlečen na Infektivnoj klinici KCV i otpušten kući.

- Ali, nažalost, njegova deca su tada dobila varičele, ovčje boginje. I on je dobio obostranu pneumoniju usled varičela, težak oblik ARDS, pa je opet smešten na Infektivnu kliniku. Bio je u izuzetno lošem stanju, odneli smo tamo jedno veče aparat za ECMO proceduru i priključili ga, a sutradan, po stabilizaciji, transportovali ga ovde. To je jedan od najkompleksnijih vidova transporta, koji se na Zapadu obavlja helikopterima. A mi smo kopneno. Srećom, put je bio kraći i uspešno smo ga prebacili. Nakon sedam dana već je došlo do poboljšanja, tako da smo prekinuli s ECMO procedurom, a potom je dva dana bio na respiratiru i ekstubirali smo ga - priča prof. Matijašević i dodaje da je Pilipović bio dva puta na respiratoru.

Profesor nam kod pacijenta pored Vasinog kreveta pokazuje šta je zapravo ECMO (ekstracorporeal membrane oxygenation) iliti ekstrakorporalna membranska oksigenacija:

- Pacijent ima kanilu u femoralnoj veni (vena u butini) i odatle izvlačimo krv, koja ide preko oksigenatora, gde se vrši razmena - ubacije se kiseonik, a izbacije ugljen-dioksid. Druga kanila je u veni jugularis, na vratu, i tuda se ta krv vraća u organizam. Mehaničkom ventilacijom smo došli do maksimalnih parametara i nismo to uspeli. I onda smo, prema određenim indikacijama, uključili ECMO aparat. Ali najpre smo pluća morali da stavimo na rest (odmor) - spustimo parametre da ih ne bismo oštetili. Oko 800 ml krvi je u tom sistemu u trenutku, a u minutu sva krv prođe preko aparata. Krv se vrti non-stop, ako stane, koaguliše se i gotovo je. Evo, ovom pacijentu se vrti 15. dan. I kada pluća počnu da dišu, ide tzv. vining (weaning), skidanje s ECMO aparata i potom pacijenta vraćamo na mehaničku ventilaciju. I tek onda dolazi skidanje s respiratora.

foto: Zorana Jevtić

Dodaje da je Institut trenutno jedini u Srbiji koji koristi ECMO aparat.

- Dobili smo dva aparata pre dve i po godine i od tada smo uradili blizu 30 procedura, što nije mala brojka. U kovidu smo ih pet uradili. Dve su bile uspešne, a tri neuspešne. Nažalost, to troje pacijenata je bilo priključeno u poslednjem momentu i nije bilo pomoći. Naše brojke su male da izađemo sa statistikom, ali radovi u svetu, koji su sada izašli, govore da je mortalitet 30 odsto, što znači da 70 odsto pacijenata preživi na tome. Svi ti pacijenit bi, nažalost, umrli bez ECMO aparata - zaključuje prof. Matijašević. Krećemo nazad. Vrata soba širom otvorena. U jednoj dole, niz hodnik, čovek, kost i koža. Pluća mu bukvalno skaču dok se bori za vazduh. Ropac koji i tebe guši. Gde je izlaz...

Skupo: Aparat košta oko 110.000 evra ECMO procedura je skupa. Jedan aparat košta oko 110.000 evra, a potrošni materijal za mesec dana između 3.500 i 5.000 evra. Aparat je skup otprilike kao jedna transplantacija pluća, ali može da spase mnogo života. I sam taj potrošni materijal i set su skupi kao jedna kardiohirurška operacija, a njih radimo puno - ističe prof. Matijašević.

Jelena S. Spasić

Kurir