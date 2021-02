VRANJANCI OD DANAS MOGU DA POGLEDAJU DVE IZLOŽBE: Zbog korona situacije, neće biti svečanog otvaranja

VRANJE - Posetioci izložbe moraće da nose maske prilikom boravka u izožbenim salonima, apeluju nadležni

U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju postavka slika "Kosmos" Ljubinke Bube Tasić, umetnice iz Vranja. U Galeriji Narodnog muzeja, izložba slika Oslobađanje podsvesti - Liberting unconsciousness, Aleksandre Kokotović, umetnice iz Beograda.

Ljubinka Buba Tasić rođena je 1947. godine u Vranju, gde je i završila Višu pedagošku školu, na grupi za matematiku, a kasnije i Ekonomski fakultet u Skoplju, odsek pedagogija. Radila je kao nastavnik matematike u Ekonomskoj školi u Vranju, zatim kao sekretar, nastavnik matematike i pedagog u Narodnom univerzitetu u Vranju, a predavala je i u Jugoslovenskoj dopunskoj školi u Njujorku.

Do sada je imala dve samostalne izložbe, a učestvovala je i na više grupnih izložbi. Ova postavka u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju nosi naziv ,,Kosmos’’.Zbog epidemijske situacije, neće biti svečanog otvaranja. Ljubitelji likovne umetnosti moći će da pogledaju izložbu do 23. marta, svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Izložba slika ,,Oslobađanje podsvesti”-''Liberting unconsciousness'', Aleksandre Kokotović, umetnice iz Beograda biće otvorena danas u Galeriji Narodnog muzeja. Ova vizuelna umetnica svoj rad izražava kroz slikarstvo, vajarstvo, crtež i grafiku. Rođena je u Sarajevu, a živela u Bejrutu, Londonu, Beogradu i USA. Diplomirala je na Accademia del Lusso. Članica je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Udruženja likovnih umetnika Bosne i Hercegovine. U statusu je samostalnog umetnika.

"U vremenu kada se dešavaju brojna pomeranja u korist umetnosti memorije, kao i u dobima usmene književnosti, dragocenosti govora u prvom licu nisu samo spontana ispovest, već produbljena interpretacija na mnogim izvorima već viđenog. Ovo direktno pulsiranje senzibilnosti, sledeći devizu "manje je više" ima elegantnu uzlaznu liniju, sa svežinom koja reflektuje spontanost i draž otkrića.", napisao je Dušan Đokić, slikar i likovni kritičar A.I.C.A.

Umetnica, Aleksandra Kokotović priredila je 23 samostalne izložbe i preko 40 grupnih izložbi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, USA, Severnoj Makedoniji, Litvaniji, Bugarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izložba će biti otvorena do sredine marta, a posetioci je mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

U cilju sprečavanja zaražavanja COVID-19 molimo sve posetioce da nose maske i prilikom boravka u izožbenom salonu, da dezinfikuju ruke na ulazu, drže rastojanje od dva metra i da u slučaju potrebe, u skladu sa preporukom osoblja Galerija, sačekaju svoj red za obilazak izložbe ukoliko je u Galeriji već 20 posetilaca.

