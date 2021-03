ZBOG KORONE KASNI REALIZACIJA PROJEKTA: Most do srednjovekovne tvrđave Maglič kod Kraljeva biće izgrađen naredne godine

Do srednjovekovne tvrđave Maglič, koja je udaljena od Kraljeva dvadesetak kilometara, brojni znatiželjnici iz Srbije i inostranstva i dalje ne mogu da dođu, a razlog je taj što je nabujali Ibar u junu prošle godine odneo viseći most koji je povezivao put sa ovom atraktivnom kulturno - istorijskom i turističkom destinacijom.

Prema rečima Sandre Nedeljković, zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, situacija sa virusom korona usporila je realizaciju mnogih projekata, pa i izgradnju novog mosta dužine 70 metara, a širine 130 santimetara.

- Ne možemo da obećamo da će most biti izgrađen tokom ove godine, ali naredne biće sigurno. Radi se o investiciji vrednoj 8 miliona dinara, čiji je projekat završen i odobren od strane Kancelarije, dakle, samo nas je epidemiološka situacija u zemlji i čitavom svetu omela u ovom poslu, jer smo plaćali ugovorene javne nabavke, a nove nismo započinjali. To je razlog zašto Kraljevo nije dobilo ovaj most, ali to ne znači da odustajemo, nego je njegova izgradnja trenutno odložena - kaže Sandra Nedeljković.

foto: Kurir.rs/ J.S.

Maglič je, inače, jedna od najbolje očuvanih srednjovekovnih tvrdjava u Srbiji, na kojoj su se održavale brojne kulturne manifestacije.

Ime je najverovatnije dobio po magli kojom je često obavijen i koja mu daje misteriozni izgled. Pretpostavlja se da je izgrađen posle mongolske najezde 1240. godine. Prvi pisani podaci o ovom srednjevekovnom gradu potiču iz 1337. godine, iz vremena arhiepiskopa Danila II, koji je na Magliču, pored tada postojećih objekata, podigao palate i ćelije.

Prema podacima Turističke organizacije Kraljevo, sam grad se sastoji od 7 kula visokih desetak metara i glavne Don Žon Kule koja je visoka oko 20 metara. Opasan je debelim zidinama a zbog neravnog terena nepravilnog je oblika. Dugačak je oko 100, a širok oko 40 metara. Unutrašnjost grada sastoji se iz dva dvorišta, manjeg i većeg u kome se nalaze ostaci crkve Svetog Đorđa, palate, kao i pekare i dve cisterne za vodu.

Mnogi ovu tvrđavu nazivaju srpskim Kamelotom, a u njoj je 2012. i 2013. godine snimljen i drugi deo britanske istorijske sage o vitezovima templarima “Ironclad 2: Battle for Blood”.

(Kurir.rs/ J. S.)

