VELIKI PROBLEM ZA ČAČAK: Gradsko groblje mora hitno da se proširi, jedino rešenje seča šume, ali meštani to ne dozvoljavaju (FOTO)

Gradsko groblje u Čačku postalo je tesno za sve potencijalne korisnike jer će se na dostupnom zemljištu pokojnici moći sahranjivati, kako su istakli nadležni, još vrlo kratko jer je dostupna ostala samo parcela od 40 ari.

Grad je skupštinskom odlukom obavezao JKP "Gradsko zelenilo" da proširi groblje za još tri i po hektara na zemljištu koje se nalazi u svojini grada Čačka.

- Krenuli smo u proširenje gradskog groblja, privodimo parcelu nameni na nepuna četiri hektara, koja je u vlasništvu grada Čačka. Trenutno je na tom prostoru šuma i samoniklo rastinje koju planiramo da posečemo, a predstoji još vađenje panjeva, ravnanje terena i postavljenje grobnih okvira sa kompletnim infrastrukturom, kako bismo proširili gradsko groblje - rekla je tehnički direktor JKP "Gradsko zelenilo" Dragica Juković.

Međutim, nekoliko meštana koji žive u neposrednoj blizini, pobunilo se protiv seče drveća tvrdeći da su to pluća grada, a tvrde i da njihovim kućama, ukoliko dođe do seče, preti klizište.

1 / 4 Foto: Rina

- Problem je što bi se privođenjem nameni parcele kojom se proširuje gradsko groblje posekla stogodišnja šuma za koju smatramo da je od velike koristi za prečišćavanje vazduha i da je treba sačuvati. Na lokaciji ima parcela i napuštenih domaćinstava koji se prostiru na površini od oko 20 hektara čijom bi se kupovinom ovaj problem rešio. Stahujemo i da će doći do erozije tla na kom se nalazimo i time će biti ugrožene naše kuće - kaže Živorad Vasović čija kuća se nalazi u neposrednoj blizini gradskog groblja.

Pojedini vlasnici tvrde da im je još pre 20 godina tadašnja vlast obećala da će im biti otkupljene kuće, a oni iseljeni. Kažu da je bolje rešenje da im se otkupe domovi nego da se seče šuma.

U JKP "Gradsko zelenilo" ističu da taj predlog nije moguće realizovati.

- To iziskuje da se izdvoji više desetina miliona dinara što bi dodatno opteretilo budžet, a već imamo parcelu namenjenu za to i to bi bilo praktično bacanje novca. Za to vreme šumokradice kradu stablo po stablo, a neki su uhvaćeni i na licu mesta i niko o tome ne priča - rekli su u JKP "Gradsko zelenilo".

(Kurir.rs/Rina)

Kurir