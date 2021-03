PANIKA U NIŠU, RODITELJI U STRAHU: Nepoznati muškarac pratio devojčice, jednu maloletnicu uhvatio za ruku

Roditelji tri devojčice, starosti 11 i 12 godina, ozbiljno su uznemireni poslednjih mesec dana u Nišu jer je svaka ponaosob primetila da ih prati muškarac srednjih godina u vremenu kada idu ili dolaze iz škole.

Da su se ova tri neprijatna slučaja dogodila potvrđuju nam i u Osnovnoj školi "Ćele Kula" gde su izneli uveravanja da su sve mere predostrožnosti zbog eventualnih incidenata, preduzete. Za sada je poznato da su roditelji jedne devojčice bili na razgovoru u policiji. Od prijatelja jedne od tri porodice saznajemo da je sa devojčicama bilo samo verbalnog kontakta. Oko škole se, istina, priča da je krajem jednu devojčicu uhvatio za ruku, ali to nam nije potvrđeno.

- Poznato mi je da je jednu devojčicu pratio od škole do kuće i da se devojčica privila uz neku stariju žensku osobu na autobuskoj stanici, a nakon čega je otišao svojim putem. Oko nas se svašta događa tako da je normalan strah roditelja - priča nam Nišlija koji je upoznat s ovim slučajem.

foto: M. S.

Vladimir Ristić, direktor Osnovne škole "Ćele Kula" kaže da su sve mere preduzete da se preduprede bilo kakvi neželjeni događaji.

- Sve se to dogodilo van škole, ali bez obzira na to, mi smo u kontaktu sa policajkom koja vodi taj slučaj i koja nam je prenela svoja saznanja tako da smo "na nogama" sve vreme i to ne samo od kada se to događa nego i ranije. Imamo postavljene kamere koje pratimo tako da znamo dešavanja u i oko škole.

Naši portiri su upoznati sa slučajem i obilaze svaki kutak škole i dvorišta. Nama direktno niko nije prijavio da tako kažem, praćenja sve tri učenice, ali pedagogica komunicira i sa roditeljima i sa policijom tako da smo maksimalno upućeni u te slučajeve - rekao nam je Ristić.

Tu je i mnogo važnije pitanje: šta da čine roditelji u ovakvim slučajevima kada "krivičnog dela nema", a nelagoda i uznemirenje postoji čim dete izađe van kuće.

Da podsetimo, 27. jula prošle godine roditelji Ninoslava Jovanovića iz sela Malča koji je robijao 12,5 godina zbog otmice i silovanja dve devojčice, bili su u policiji da prijave njegov nestanak, ali se zbog nepostojanja krivičnog dela tada ništa nije učinilo. On je 20. decembra oteo dvanestogodišnju devojčicu i držao je u zatočeništvu deset dana dok ih nije otkrio vikendaš iz sela Pasjača koji je slučajno došao u svoju kuću. Ovakvi slučajevi očito nisu stvar samo policije već i drugih institucija.

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir